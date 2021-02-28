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«Краснодар» — «Урал»: прогноз на матч РПЛ (28.02.2021)

сегодня, 13:31

«Краснодар» и «Урал» проведут очную встречу 28 февраля в рамках 20-го тура чемпионата России. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.498.42
Fonbet 1.48 4.50 7.00
Мелбет 1.56 4.48 6.65
Лига ставок 1.57 4.50 6.20
Pin-up 1.38 4.70 8.10

Ставки букмекеров

Шансы «Краснодара» взять три очка в этом матче букмекер оценивает коэффициентом 1.48. Ставки на победу «Урала» БК Фонбет принимает по коэффициенту 7.50, а ничья идет за 4.78.

Больше шансов букмекер отводит на то, что команды результативно сыграют в атаке. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, меньше – 2.10.

Форма команд

Вторая часть сезона для «Краснодара» началась провалом. «Быки» дважды уступили «Динамо» З в 1/16 финала Лиги Европы – 2:3 дома и 0:1 в гостях. Между этими матчами подопечные Мурада Мусаева также вылетели из Кубка России, проиграв на домашней арене «Сочи» (1:2).

В РПЛ дела у «Краснодара» также обстоят неважно. В турнирной таблице южане занимают седьмую строчку, отставая от первой четверки на три очка. Перед зимней паузой команда одержала три победы подряд в чемпионате.

«Урал» проведет первый матч в 2021 году. Из кубковых соревнований клуб из Екатеринбурга вылетел на групповой стадии. В конце текущего сезона команда будет решать задачу с сохранением прописки в РПЛ. На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей на четыре очка.

В этой кампании «Урал» уже успел огорчить «Краснодар», когда в поединке четвертого тура РПЛ нанес сопернику минимальное поражение в родных стенах (1:0).

Информация для ставок

• «Урал» не проигрывал в шести из десяти гостевых матчей чемпионата
• «Краснодар» за два последних домашних матча пропустил пять мячей
• «Урал» проиграл только один из пяти прошлых выездных поединков в РПЛ

Прогноз

Провальные матчи в Лиге Европы и Кубке России наверняка скажутся на общем настроении «Краснодара». У команды Мурада Мусаева есть заметные проблемы в защите, чем должен пользоваться «Урал».

Предлагаем заиграть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.498.42
Fonbet 1.48 4.50 7.00
Мелбет 1.56 4.48 6.65
Лига ставок 1.57 4.50 6.20
Pin-up 1.38 4.70 8.10
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:41
Быки должны побеждать
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