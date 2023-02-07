«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (11.02.2023)

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сегодня, 13:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Кристал Пэлас» очень давно не побеждал в АПЛ , но благодаря предыдущим результатом все еще удерживает свое место в середине турнирной таблицы. Сейчас команда идет двенадцатой, имея в своем активе 24 балла и на четыре пункта отстает от ближайшего соперника. В прошлом туре «Кристал Пэлас» уступил на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:2), а ранее сыграл вничью на своем стадионе с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0).

«Брайтон» очень приблизился к группе лидеров, однако войти в зону еврокубков будет не так просто. Сейчас подопечные Роберто Де Дзерби занимают шестое место с 34 баллами и отстают от «Тоттенхэма» на пять баллов, при этом имея две игры в запасе. В этом поединке гостям очень нужна победа, однако им придется постараться, чтобы увезти полноценные три очка из Лондона. Два последних матча «Брайтона» закончились победами над «Борнмутом» (1:0) и «Ливерпулем» в кубке ФА (2:1).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» не может выиграть уже шесть матчей подряд

«Брайтон» уступил только в двух из десяти последних поединках

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти поединков команд за последнее время закончились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что у гостей не сложится очень просто игра и будут проблемы в течении всего поединка. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.