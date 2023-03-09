«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.03.2023)

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сегодня, 13:14

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение гостям. На победу «Манчестер Сити» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.35. Ничейный результат котируется по 5, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 8.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 2.03.

Форма команд

«Кристал Пэлас» давно не выигрывает в чемпионате, но за счет былых заслуг все еще держится достаточно близко к середине турнирной таблицы. Команда набрала 27 баллов, что позволяет ей занимать 12 место, но от ближайшего соперника ее отделяют уже семь пунктов. В прошлом туре чемпионата Англии лондонский клуб минимально проиграл на выезде «Астон Вилле» (0:1), а ранее поделил очки с «Ливерпулем» (0:0).

«Манчестер Сити» продолжает чемпионскую гонку с «Арсеналом» и сейчас любая потеря очка будет болезненной для подопечных Гвардиолы. «Горожане» идут на второй позиции и набрали уже 58 очков, отставая от «канониров» на пять пунктов. Чтобы добиться победы в этой игре, гостям придется отдать не мало сил, а последние два матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) в АПЛ и «Бристоль Сити» в кубке ФА (3:0).

Информация для ставок

Четыре последних домашних поединка «Кристал Пэлас» завершились вничью

«Манчестер Сити» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних встреч с «Кристал Пэлас»

Прогноз

«Манчестер Сити» думает о грядущей игре в Лиге Чемпионов и это может помешать настроиться на игру в чемпионате. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.