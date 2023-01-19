«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2023)

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сегодня, 00:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ньюкасл Юнайтед». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Кристал Пэлас» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Кристал Пэлас» переживает не лучшие времена и в последних пяти поединках смог заработать лишь четыре балла, что расстраивает болельщиков. Команда занимает 12 место с 23 баллами и отстает от «Астон Виллы» на два пункта. Главной задачей клуба является сохранение места в АПЛ , поэтому тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками вместе с составом. В прошлом матче «Кристал Пэлас» поделил очки с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а ранее проиграл на выезде «Челси» (0:1).

«Ньюкасл Юнайтел» буквально за полтора года стал боеспособной единицей и сейчас заслуженно находится в группе лидеров. «Сороки» занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 38 очками, опережая на пять пунктов ближайшего соперника. В предстоящей встрече гости могут воспользоваться не лучшей формой соперника и побороться за победу. В прошлой игре «Ньюкасл Юнайтед» минимально обыграл на своем поле «Фулхэм» (1:0), а в кубке Английской Лиги одолел «Лестер» (2:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл четыре из шести последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл только два поединка из десяти последних на выезде

Три из пяти матчей между клубами за последнее время закончились ничьими

Девять из десяти матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» исторически мало забивают друг другу в личных встречах. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.