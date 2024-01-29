«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (30.01.2024)

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вчера, 13:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Кристал Пэлас». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа гостей оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Кристал Пэлас» не отличается стабильностью в этом сезоне и из крепкого середняка превратился в команду из нижней части турнирной таблицы. На данный момент коллектив занимает 15 место с 21 баллом и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В игре с последней командой АПЛ на своем поле болельщики ждут от своих любимцев только победы. Два последних матча «Кристал Пэлас» разгромно проиграл «Арсеналу» в чемпионате (0:5) и минимально «Эвертону» в кубке ФА (0:1).

«Шеффилд Юнайтед» пытается цепляться за очки и исправлять ситуацию, но у клуба практически ничего не выходит. Он остается на последнем месте с 10 баллами в активе. В предстоящей игре гости в очередной раз попытаются совладать с не самым сильным соперником в АПЛ , однако букмекеры в них практически не верят. В прошлой игре кубка ФА «Шеффилд Юнайтед» на своем поле проиграл «Брайтону» (2:5), а ранее отобрал очки в АПЛ у «Вест Хэма» (2:2).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» забивал лишь в пяти домашних поединках из десяти последних

«Шеффилд Юнайтед» выиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти матчей между клубами за последнее время победами «Кристал Пэлас»

Пять последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед» исторически мало забивают друг другу в личных встречах. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.