«Кротоне» — «Брешиа». Прогноз на матч Кубка Италии (16.08.2021)

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вчера, 14:46

В стартовавшем Кубке Италии проходит стадия 1/32 финала, где мы будем иметь возможность увидеть игру «Кротоне» против «Брешии». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет в этом матче нет. Победа «Кротоне» оценивается по коэффициенту 2, а в случае победы «Брешии» зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.56.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кротоне» в самом конце июля провел товарищескую игру с миланским «Интером», где не получилось продемонстрировать свои лучшие качества (разгромное поражение со счётом 0:6). Через три дня встретился с «Джан Эрминио», который удалось обыграть (1:0). Завершилась подготовка команды к сезону игрой с «Вибонезе», ее коллектив проиграл в серии послематчевых пенальти после ничьи (1:1).

«Брешиа» в межсезонье провела две контрольные встречи, в которых сразилась с «Ренате» (1:2), а также с «Мантовой» (1:0). Коллектив пополнили несколько новых футболистов, которые готовы демонстрировать свои навыки с первых игр сезона.

Информация для ставок

«Кротоне» проиграл всего один раз в последних семи поединках (без учета серии пенальти)

«Брешиа» победила в пяти из семи крайних матчей

В шести минувших очных встречах было забито минимум два гола

Прогноз

Обе команды представляют Серию В и показывают футбол примерно одного уровня. В этой игре будет трудно определить сильнейшего. Скорее всего, нас ожидает равная игра с большим количеством единоборств и малым количеством опасных моментов, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.56.

Ранее букмекеры предложили поставить на другой матч Кубка Италии.