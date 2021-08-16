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«Кротоне» — «Брешиа». Прогноз на матч Кубка Италии (16.08.2021)

вчера, 14:46

В стартовавшем Кубке Италии проходит стадия 1/32 финала, где мы будем иметь возможность увидеть игру «Кротоне» против «Брешии». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явного фаворита по линии букмекерской конторы Мелбет в этом матче нет. Победа «Кротоне» оценивается по коэффициенту 2, а в случае победы «Брешии» зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.56.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.94. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кротоне» в самом конце июля провел товарищескую игру с миланским «Интером», где не получилось продемонстрировать свои лучшие качества (разгромное поражение со счётом 0:6). Через три дня встретился с «Джан Эрминио», который удалось обыграть (1:0). Завершилась подготовка команды к сезону игрой с «Вибонезе», ее коллектив проиграл в серии послематчевых пенальти после ничьи (1:1).

«Брешиа» в межсезонье провела две контрольные встречи, в которых сразилась с «Ренате» (1:2), а также с «Мантовой» (1:0). Коллектив пополнили несколько новых футболистов, которые готовы демонстрировать свои навыки с первых игр сезона.

Информация для ставок

  • «Кротоне» проиграл всего один раз в последних семи поединках (без учета серии пенальти)
  • «Брешиа» победила в пяти из семи крайних матчей
  • В шести минувших очных встречах было забито минимум два гола

Прогноз

Обе команды представляют Серию В и показывают футбол примерно одного уровня. В этой игре будет трудно определить сильнейшего. Скорее всего, нас ожидает равная игра с большим количеством единоборств и малым количеством опасных моментов, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.56.

Ранее букмекеры предложили поставить на другой матч Кубка Италии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.45 1.88 1.93 1.48 2.65
Мелбет 2.15 1.76
1XBET 2.96 1.42
BetBoom 3.00 1.35 1.96 1.78 1.55 2.32
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shlomo
shlomo
вчера в 18:47
Игра на три результата
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