«Крылья Советов» — «Факел». Прогноз на матч кубка России. (27.11.2022)

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сегодня, 21:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Факела» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Крылья Советов» перед стартом заключительного тура группового этапа кубка России идут на втором месте с девятью очками, опережая «Зенит» за счет лучшего результата в личных встречах. В случае домашней победы над аутсайдером, команда из Самары обеспечит себе место в плей-офф кубка России независимо от параллельного матча. В прошлой игре «Крылья Советов» обыграли «Спартак» (2:1) в кубке, а в чемпионате на своем поле уступили «Ростову» (1:3).

«Факел» не показал ничего выдающегося в группе кубка России и проиграл все пять туров кубка России. Не стоит объяснять, что коллектив закончит турнир на последнем месте и не имеет никакой турнирной мотивации на заключительный матч с «Крыльями Советов». Два последних матча «Факела» завершились поражениями от «Зенита» в кубке России (0:2) и «Уралу» в чемпионате (0:2).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли пять матчей из десяти последних матчей во всех турнирах

«Факел» не может выиграть на выезде уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Крылья Советов» выиграли три из пяти последних встреч с «Факелом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Хозяевам очень нужна победа, в то время как гости просто формально доигрывают турнир и покидают его. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Крыльев Советов» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.