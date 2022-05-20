«Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

1653033237

20 мая 2022, 10:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются «Крылья Советов». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Локомотива» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Крылья Советов» провели хороший сезон, сильно не проседая по результатам на протяжении всего футбольного года. Перед заключительным туром клуб из Самары идет на восьмом месте с 41 баллом, уступая ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, команда постарается красиво завершить сезон домашней победой. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились минимальным поражением от «Ахмата» (0:1) и разгромом московского «Динамо» (5:2).

«Локомотив» разочаровал своих болельщиков в этом сезоне не только игрой, но и клубным управлением. Команда не смогла добиться значимых результатов, и набрав 45 баллов, находится на шестой позиции. При определенном стечении обстоятельств «железнодорожники» могут выйти на пятое место, но общую картину это вряд ли поменяет. В прошлом туре «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» Москва (3:3), а ранее обыграл «Рубин» (1:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли и проиграли по пять матчей за последние десять туров РПЛ

«Локомотив» смог одержать только четыре победы в последних десяти поединках

Четыре из пяти матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» не обыгрывали «Локомотив» уже 17 матчей подряд

Прогноз

«Крылья Советов» крайне неудачно играют в личных встречах с «Локомотивом», поэтому брать победу хозяев было бы опасно. Предлагаем сделать ставку, что команды обменяются голами. Вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Фонбет.