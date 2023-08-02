«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3.2, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.35.
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05 августа 2023, 15:00
суббота
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.
Форма команд
«Крылья Советов» набрали четыре очка в двух стартовых турах чемпионата России, однако невооруженным взглядом видны игровые проблемы команды. Коллектив из Самары очень слабо играет в защите и пропустил уже за два тура четыре мяча. В поединке с «Ростовом» хозяевам стоит серьезнее отнестись к обороне, если они хотят добиться положительного исхода. В прошлом туре «Крылья Советов» поделили очки с «Динамо» Москва (3:3), а в кубке России проиграли на своем поле «Балтике» (2:3).
«Ростов» также набрал четыре очка в первых двух поединках РПЛ и может быть доволен, ведь сравнять счет с «Зенитом» (1:1) удалось лишь на последней минуте матча. Предстоящий поединок в Самаре точно не будет простым для подопечных Валерия Карпина, но и шансы на победу у гостей определенно могут появляться. В прошлой игре кубка страны «Ростов» минимально переиграл «Рубин» (1:0).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
- Клуб из Самары проиграл три последних матча подряд «Ростову»
- Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива неплохо начали сезон и находятся в неплохом настроении. Предполагаем, что в личной встрече между собой они смогут отметиться голами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.