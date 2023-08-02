«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

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вчера, 20:53

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3.2, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.35.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Крылья Советов» набрали четыре очка в двух стартовых турах чемпионата России, однако невооруженным взглядом видны игровые проблемы команды. Коллектив из Самары очень слабо играет в защите и пропустил уже за два тура четыре мяча. В поединке с «Ростовом» хозяевам стоит серьезнее отнестись к обороне, если они хотят добиться положительного исхода. В прошлом туре «Крылья Советов» поделили очки с «Динамо» Москва (3:3), а в кубке России проиграли на своем поле «Балтике» (2:3).

«Ростов» также набрал четыре очка в первых двух поединках РПЛ и может быть доволен, ведь сравнять счет с «Зенитом» (1:1) удалось лишь на последней минуте матча. Предстоящий поединок в Самаре точно не будет простым для подопечных Валерия Карпина, но и шансы на победу у гостей определенно могут появляться. В прошлой игре кубка страны «Ростов» минимально переиграл «Рубин» (1:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

Клуб из Самары проиграл три последних матча подряд «Ростову»

Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива неплохо начали сезон и находятся в неплохом настроении. Предполагаем, что в личной встрече между собой они смогут отметиться голами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.