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«Крылья Советов» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (05.08.2023)

вчера, 20:53
Ростов

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ростова» будет стоить 3.2, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.193.343.45
Pari 2.30 3.35 3.20

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.8 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Крылья Советов» набрали четыре очка в двух стартовых турах чемпионата России, однако невооруженным взглядом видны игровые проблемы команды. Коллектив из Самары очень слабо играет в защите и пропустил уже за два тура четыре мяча. В поединке с «Ростовом» хозяевам стоит серьезнее отнестись к обороне, если они хотят добиться положительного исхода. В прошлом туре «Крылья Советов» поделили очки с «Динамо» Москва (3:3), а в кубке России проиграли на своем поле «Балтике» (2:3).

«Ростов» также набрал четыре очка в первых двух поединках РПЛ и может быть доволен, ведь сравнять счет с «Зенитом» (1:1) удалось лишь на последней минуте матча. Предстоящий поединок в Самаре точно не будет простым для подопечных Валерия Карпина, но и шансы на победу у гостей определенно могут появляться. В прошлой игре кубка страны «Ростов» минимально переиграл «Рубин» (1:0).

Информация для ставок

  • «Ростов» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
  • Клуб из Самары проиграл три последних матча подряд «Ростову»
  • Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива неплохо начали сезон и находятся в неплохом настроении. Предполагаем, что в личной встрече между собой они смогут отметиться голами. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.51 1.82 2.03 1.45 2.81
Pari 1.80 2.00
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:51
Думаю будет тяжёлая , вязкая борьба . ТМ 2,5.
Гость
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