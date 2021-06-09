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«КТП» — «ХИФК». ‎Прогноз на матч чемпионата Финляндии (10.06.2021)

сегодня, 14:57

В рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу зрители могут насладиться поединком «КТП» — «ХИФК». Этот матч запланирован на 10 июня 2021 года. Чемпионат Финляндии только начался, но здесь все равно есть на что посмотреть. Некоторые команды уже оторвались от своих конкурентов и рвутся к чемпионскому титулу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 3.55 3.25 2.12
Мелбет 3.46 3.36 2.17
1XBET 3.46 3.36 2.17
BetBoom 3.55 3.15 2.14

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «ХИФК». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.50. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«КТП» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре пункта. Команда выиграла один поединок, столько же сыграла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе шесть забитых и восемь пропущенных. В последних матчах «КТП» не может похвастаться хорошей игрой, клуб часто пропускает и регулярно теряет очки. Если команда еще раз проиграет, то может опуститься на последнюю строчку в чемпионате.

«ХИФК» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и проиграла один раз. У клуба семь забитых и столько же пропущенных. В последних матчах команда не выглядит грозной силой, она мало забивает, но часто играет вничью, а голы на последних минутах спасают ее от поражений.

Информация для ставок

  • «КТП» пропустил восемь голов в пяти последних матчах
  • «ХИФК» выиграл два матча из последних пяти
  • «КТП» проиграл три матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «ХИФК» победит, по коэффициенту 3.20. Также можно поставить на время первого гола — с 1-й по 15-ю минуту матча по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал забитых мячей по коэффициенту 1.70 в ещё одном поединке чемпионата Финляндии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.19 1.63 1.64 2.17
Мелбет 1.71 2.26
1XBET 1.71 2.26
BetBoom 2.13 1.65 1.60 2.23 1.29 3.30
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 14:58
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «ХИФК»
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