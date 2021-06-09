«КТП» — «ХИФК». ‎Прогноз на матч чемпионата Финляндии (10.06.2021)

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сегодня, 14:57

В рамках очередного тура чемпионата Финляндии по футболу зрители могут насладиться поединком «КТП» — «ХИФК». Этот матч запланирован на 10 июня 2021 года. Чемпионат Финляндии только начался, но здесь все равно есть на что посмотреть. Некоторые команды уже оторвались от своих конкурентов и рвутся к чемпионскому титулу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «ХИФК». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.13. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по коэффициенту 3.50. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход по коэффициенту 3.35.

Форма команд

«КТП» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба четыре пункта. Команда выиграла один поединок, столько же сыграла вничью и проиграла в трех матчах. У клуба в активе шесть забитых и восемь пропущенных. В последних матчах «КТП» не может похвастаться хорошей игрой, клуб часто пропускает и регулярно теряет очки. Если команда еще раз проиграет, то может опуститься на последнюю строчку в чемпионате.

«ХИФК» находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба восемь баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и проиграла один раз. У клуба семь забитых и столько же пропущенных. В последних матчах команда не выглядит грозной силой, она мало забивает, но часто играет вничью, а голы на последних минутах спасают ее от поражений.

Информация для ставок

«КТП» пропустил восемь голов в пяти последних матчах

«ХИФК» выиграл два матча из последних пяти

«КТП» проиграл три матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьет и «ХИФК» победит, по коэффициенту 3.20. Также можно поставить на время первого гола — с 1-й по 15-ю минуту матча по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предлагали поставить на тотал забитых мячей по коэффициенту 1.70 в ещё одном поединке чемпионата Финляндии.