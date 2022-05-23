«Насьональ» — «Брагантино». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

Ставки букмекеров
Умеренным фаворитом этого матча букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу «Насьоналя» компания Фонбет принимает по коэффициенту 3.05, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Брагантино» играется по коэффициенту 2.20.
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3 : 0
завершен
25 мая 2022, 01:15
среда
Анализ линии голов дает понять, что аналитики не ждут от команд результативного противостояния. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 1.98.
Форма команд
Футболисты «Насьоналя» заработали четыре очка за пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес. С таким результатом клуб расположился на последнем месте турнирной таблицы.
В двух предыдущих турах соревнований уругвайский клуб уступил «Эстудиантесу» (0:1) и «Велесу» (2:3), а единственную победу в квартете ему удалось добыть на поле того же «Велеса» (2:1).
«Брагантино» занимает второе место рейтинга, набрав пять баллов в турнире. Представитель Бразилии обходит «Велес» за счет лучших дополнительных параметров, претендуя на место в плей-офф.
При этом единственную победу в группе футболисты «Брагантино» одержали над предстоящим соперником в домашней игре (2:0), а в последнем поединке команда уступила дома «Эстудиантесу» (0:1).
Информация для ставок
- «Насьональ» не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
- У «Брагантино» 2 поражения в 3 последних гостевых матчах всех турниров
- В 8 предыдущих матчах с участием «Брагантино» сыграла ставка ТМ(2,5) гола
Прогноз
В пяти турах групповой стадии Кубка Либертадорес «Насьональ» и «Брагантино» на двоих забили всего девять голов. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.