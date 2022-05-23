«Насьональ» — «Брагантино». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

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23 мая 2022, 14:29

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этого матча букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу «Насьоналя» компания Фонбет принимает по коэффициенту 3.05, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Брагантино» играется по коэффициенту 2.20.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики не ждут от команд результативного противостояния. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

Футболисты «Насьоналя» заработали четыре очка за пять туров групповой стадии Кубка Либертадорес. С таким результатом клуб расположился на последнем месте турнирной таблицы.

В двух предыдущих турах соревнований уругвайский клуб уступил «Эстудиантесу» (0:1) и «Велесу» (2:3), а единственную победу в квартете ему удалось добыть на поле того же «Велеса» (2:1).

«Брагантино» занимает второе место рейтинга, набрав пять баллов в турнире. Представитель Бразилии обходит «Велес» за счет лучших дополнительных параметров, претендуя на место в плей-офф.

При этом единственную победу в группе футболисты «Брагантино» одержали над предстоящим соперником в домашней игре (2:0), а в последнем поединке команда уступила дома «Эстудиантесу» (0:1).

Информация для ставок

«Насьональ» не проигрывал в 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

У «Брагантино» 2 поражения в 3 последних гостевых матчах всех турниров

В 8 предыдущих матчах с участием «Брагантино» сыграла ставка ТМ(2,5) гола

Прогноз

В пяти турах групповой стадии Кубка Либертадорес «Насьональ» и «Брагантино» на двоих забили всего девять голов. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.