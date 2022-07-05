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«Ривер Плейт» — «Велес». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

05 июля 2022, 12:53
Ривер Плейт

Ставки букмекеров

Букмекерская компания Лига Ставок предложила линию, в которой фаворитом идут хозяева поля. Поставить на победу «Ривер Плейта» можно по коэффициенту 1.50, ничья котируется в 4.10, а победа «Велеса» доступна по цене 6.20.

Кубок Либертадорес 2022
Ривер Плейт
Велес Сарсфилд
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
0 : 0
завершен
07 июля 2022, 03:30
четверг
0 - 1
Первый матч
Трансляция
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetBoom 1.55 4.30 6.30

Если анализировать предложения по голам, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового формата противостояния. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 1.92.

Форма команд

30 июня соперники встретились на поле «Велеса», где хозяева добились победы с минимальным счетом и получили преимущество перед ответной дуэлью.

В чемпионате Аргентины лучше выступает «Ривер Плейт», который заработал восемь очков за шесть туров, и расположился на 11-й строчке рейтинга. «Велес», в свою очередь, добыл лишь одну победу в аргентинской лиге, заняв промежуточное пятое место в турнирной таблице с поражением от «Атлетико» Тукуман (0:1) в предыдущем туре.

Информация для ставок

  • «Ривер Плейт» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
  • «Велес» проиграл 3 из последних 5 матчей на поле «Ривер Плейта»
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 5 очных противостояний

Прогноз

У «Ривер Плейта» преимущество в очных противостояниях на домашней арене с «Велесом», который не выигрывал в трех предыдущих гостевых поединках. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
g3qf425xedau
g3qf425xedau
05 июля в 19:24
Победу одержит «Ривер Плейт»
xwup4sfwhsa2
xwup4sfwhsa2
05 июля в 15:10
Фаворит матча «Ривер Плейт»
shlomo
shlomo
05 июля в 14:44
Гостям будет не просто в этом матче
Гость
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