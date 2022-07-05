«Ривер Плейт» — «Велес». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская компания Лига Ставок предложила линию, в которой фаворитом идут хозяева поля. Поставить на победу «Ривер Плейта» можно по коэффициенту 1.50, ничья котируется в 4.10, а победа «Велеса» доступна по цене 6.20.
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Если анализировать предложения по голам, то здесь предпочтения экспертов на стороне верхового формата противостояния. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.87, ТМ(2,5) – 1.92.
Форма команд
30 июня соперники встретились на поле «Велеса», где хозяева добились победы с минимальным счетом и получили преимущество перед ответной дуэлью.
В чемпионате Аргентины лучше выступает «Ривер Плейт», который заработал восемь очков за шесть туров, и расположился на 11-й строчке рейтинга. «Велес», в свою очередь, добыл лишь одну победу в аргентинской лиге, заняв промежуточное пятое место в турнирной таблице с поражением от «Атлетико» Тукуман (0:1) в предыдущем туре.
Информация для ставок
- «Ривер Плейт» выиграл 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
- «Велес» проиграл 3 из последних 5 матчей на поле «Ривер Плейта»
- Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 5 очных противостояний
Прогноз
У «Ривер Плейта» преимущество в очных противостояниях на домашней арене с «Велесом», который не выигрывал в трех предыдущих гостевых поединках. Поэтому, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в букмекерской конторе Лига Ставок.