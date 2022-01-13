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«Кельн» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 7.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.405.731.37
Фонбет 7.50 5.50 1.37
Мелбет 8.10 5.85 1.38
1XBET 8.10 5.85 1.38
BetBoom 7.71 5.77 1.37

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.49.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» проиграла прошлый матч Бундеслиги и подпустила к себе ближе главного конкурента в борьбе за чемпионство «Боруссию» Д. Тем не менее, команда продолжает лидировать в чемпионате, набрав 43 очка и будет пытаться добывать результаты в такой непросто ситуации с количеством недоступных игроков для тренерского штаба. В прошлой игре «Бавария» проиграла на своем поле «Боруссии» М (1:2), а ранее крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0).

«Кельн» стабильно набирает очки и проиграл всего один матч из последних пяти в Бундеслиге. Коллектив занимает шестое место и набрал 28 очков, что говорит о серьезном настрое на попадание в зону еврокубков. Матч с чемпионом Германии станет настоящим испытанием для футболистов, но шансы на забиты мячи у них определенно будут появляться. В двух последних встречах чемпионата Германии «Кельн» выиграл у «Герты» (3:1) и «Штутгарта» (1:0).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли только по два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Бавария» забивала в 24 матчах из 25 последних на выезде во всех турнираз
  • «Бавария» выиграла восемь из десяти последних встреч с «Кельном»
  • Семь последних матчей между клубами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» остается главным фаворитом на чемпионство и является большим фаворитом в предстоящем матче. Предполагаем, что команда все же пропустит в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.44
Мелбет 3.46 1.29
1XBET 3.46 1.29
Все комментарии
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f3fe67sqb85y
вчера в 13:15
Футбольный клуб «Бавария» одержит победу.
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