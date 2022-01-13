«Кельн» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2022)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.35. В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 7.2 Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.08. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.49.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» проиграла прошлый матч Бундеслиги и подпустила к себе ближе главного конкурента в борьбе за чемпионство «Боруссию» Д. Тем не менее, команда продолжает лидировать в чемпионате, набрав 43 очка и будет пытаться добывать результаты в такой непросто ситуации с количеством недоступных игроков для тренерского штаба. В прошлой игре «Бавария» проиграла на своем поле «Боруссии» М (1:2), а ранее крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0).

«Кельн» стабильно набирает очки и проиграл всего один матч из последних пяти в Бундеслиге. Коллектив занимает шестое место и набрал 28 очков, что говорит о серьезном настрое на попадание в зону еврокубков. Матч с чемпионом Германии станет настоящим испытанием для футболистов, но шансы на забиты мячи у них определенно будут появляться. В двух последних встречах чемпионата Германии «Кельн» выиграл у «Герты» (3:1) и «Штутгарта» (1:0).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли только по два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» забивала в 24 матчах из 25 последних на выезде во всех турнираз

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних встреч с «Кельном»

Семь последних матчей между клубами заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» остается главным фаворитом на чемпионство и является большим фаворитом в предстоящем матче. Предполагаем, что команда все же пропустит в этом поединке. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.