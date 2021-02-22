«Лацио» — «Бавария». Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов (23.02.2021)

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вчера, 15:24

23 февраля в Риме пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Лацио» и «Бавария». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры считают «Баварию». Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 1.72. Заключить пари на победу «Лацио» БК Бетсити предлагает по коэффициенту 4.68, а ничья идет за 4.54.

Согласно линии, которую предложил букмекер, поединок в Италии будет результативным. Поставить на ТБ (2,5) голов можно за 1.47, меньше – 2.60.

Форма команд

На групповой стадии Лиги чемпионов «Лацио» занял второе место в группе F. Римский клуб пропустил на первую позицию «Боруссию» Дортмунд, оставив позади «Брюгге» и «Зенит».

К предстоящей игре команда Симоне Индзаги подходит в неплохой форме. В активе «Лацио» восемь побед в десяти прошлых поединках. 20 февраля «орлы» с минимальным счетом обыграли дома «Сампдорию» (1:0) в поединке итальянской Серии A.

«Бавария» вернулась с Клубного чемпионата мира с трофеем. В финальном матче турнира мюнхенский клуб обыграл «Тигрес» (1:0). В двух последних матчах Бундеслиги действующий чемпион Германии допустил две осечки. После домашней ничьи с «Арминией» (3:3) подопечные Ханса-Диттера Флика проиграли в гостях «Айнтрахту» (1:2).

В группе А Лиги чемпионов мюнхенцы набрали 16 очков, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. Соперниками «Баварии» были «Атлетико», «Зальцбург» и «Локомотив».

Информация для ставок

· «Лацио» победил в семи прошлых матчах на своем поле

· У «Баварии» четыре победы в пяти предыдущих гостевых играх

· В двух последних матчах «Баварии» прошла ставка на ОБЗ

Прогноз

Чтобы претендовать на проход в следующий тур, «Лацио» нужно добиваться положительного результата на своем поле. Учитывая последние результаты «Баварии», хозяева поля в Риме вполне могут рассчитывать на забитые голы.

Предлагаем взять ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.55.