«Зенит» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)

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07 декабря 2020, 00:24

8 декабря в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов сыграют «Зенит» и «Боруссия» Дортмунд. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч.

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет фаворитом встречи, которая состоится на стадионе «Газпром Арена», идут гости. Ставку на победу «Боруссии» Дортмунд можно разместить с коэффициентом 1.78. Заключить пари на победу «Зенита» БК предлагает с котировкой 4.84, а вероятность ничьи оценивается в 4.00.

По мнению аналитиков, поединок в Санкт-Петербурге будет результативным. За исход ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.65, против 2.10 на ТМ(2,5).

Форма команд

Для «Зенита» предстоящий матч носит чисто формальный характер. Команда Сергея Семака проиграла четыре из пяти поединков в группе F, набрав очки только в домашней встрече против «Лацио» (1:1). В прошлом туре Лиги чемпионов хозяева без шансов уступили в гостях «Брюгге» (0:3), а в чемпионате России «Зенит» отметился уверенной победой над «Уралом» (5:1).

«Боруссия» набрала 10 очков и гарантировала себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Чтобы сохранить позицию лидера, команде из Дортмунда нужно побеждать в Санкт-Петербурге. 2 декабря подопечные Люсьена Фавра не смогли обыграть дома прямого конкурента в лице «Лацио» (1:1), а в Бундеслиге «шмели» разделили очки во Франкфурте с «Айнтрахтом» (1:1).

Информация для ставок

«Боруссия» победила в трех из четырех прошлых гостевых матчей во всех турнирах

В 2014 году «Зенит» проиграл дома «Боруссии» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:4

«Зенит» не побеждал в трех из пяти прошлых поединков на своем стадионе

Минимум два гола забивала «Боруссия» в трех из четырех предыдущих матчей на выезде

Прогноз

«Боруссия» приедет в Санкт-Петербург с целью взять три очка. Команда из Дортмунда мотивирована играть только на победу, чего не скажешь о «Зените», который уже не преследует никаких турнирных задач.

Учитывая блеклую игру хозяев и настрой гостей, предлагаем взять ставку на победу «Боруссии» с коэффициентом 1.78 в букмекерской конторе Фонбет.