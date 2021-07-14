«Лахти» — «Мариехамн». Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (16.07.2021)

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вчера, 23:11

«Лахти» играет против ФК «Мариехамн» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. Этот поединок состоится 16 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лахти». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Мариехамн» по 5.00.

Форма команд

«Лахти» в этом сезоне набрал 21 балл и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, три ничьих и два поражения. Команда забила 16 мячей и пропустила 11 голов.

«Мариехамн» сражается за выживание в чемпионате Финляндии. Клуб набрал десять баллов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три победы, одна ничья и семь поражений. Команда забила восемь мячей и пропустила 18 голов.

Информация для ставок

«Мариехамн» забил три гола в последних пяти матчах

«Лахти» не проигрывает вот уже восемь матчей кряду

«Мариехамн» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и победит «Лахти» по коэффициенту 3.25.

Недавно букмекеры предлагали довольно любопытный коэффициент на матч «Динамо» Барнаул — «Новосибирск».