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«Лахти» — «Мариехамн». Прогноз на матч Высшей лиги Финляндии (16.07.2021)

вчера, 23:11

«Лахти» играет против ФК «Мариехамн» в рамках очередного тура чемпионата Финляндии. Этот поединок состоится 16 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.733.935.07
Лига Ставок 1.70 3.80 4.80
Мелбет 1.71 3.94 4.80
1XBET 1.71 3.94 4.80
BetBoom 1.68 3.70 4.90

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лахти». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.68. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Мариехамн» по 5.00.

Форма команд

«Лахти» в этом сезоне набрал 21 балл и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — шесть побед, три ничьих и два поражения. Команда забила 16 мячей и пропустила 11 голов.

«Мариехамн» сражается за выживание в чемпионате Финляндии. Клуб набрал десять баллов и находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — три победы, одна ничья и семь поражений. Команда забила восемь мячей и пропустила 18 голов.

Информация для ставок

  • «Мариехамн» забил три гола в последних пяти матчах
  • «Лахти» не проигрывает вот уже восемь матчей кряду
  • «Мариехамн» выиграл один матч из последних пяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на то, что оба клуба забьют и победит «Лахти» по коэффициенту 3.25.

Недавно букмекеры предлагали довольно любопытный коэффициент на матч «Динамо» Барнаул — «Новосибирск».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.43 1.99 1.90 1.56 2.55
Лига Ставок 2.85 1.39 1.94 1.81 1.54 2.38
Мелбет 2.01 1.89
1XBET 2.01 1.89
BetBoom 2.85 1.38 1.90 1.84 1.51 2.42
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:50
Хозяева не проиграют
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