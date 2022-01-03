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«Ламия» — АЕК. Прогноз на матч Суперлиги Греции (05.01.2022)

03 января 2022, 19:02

«Ламия» примет АЕК в рамках 16-го тура Суперлиги Греции по футболу. Поединок запланирован на 5 января 2022 года. Матч пройдет на арене «Атанасиос Диакос» в Ламии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Греции.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.413.971.51
Фонбет 5.20 3.40 1.77

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали АЕК. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа «Ламии» в 6.10. В качестве дополнительной ставки на грядущий матч можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Ламия» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. У команды две победы, пять ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 13 мячей и пропустил 20 голов. «Ламия» проиграла «Олимпиакосу» с минимальным счетом 1:0, а также сыграла вничью с «Волос» 2:2 и уступила ПАОКу 2:1. В последних матчах у команды есть большие проблемы с защитой.

АЕК идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 30 баллов. У команды девять побед, три ничьих и три поражения. Коллектив забил 27 голов и пропустил 16 мячей. В последних встречах АЕК проиграл ОФИ со счетом 1:2, а также выиграл у «Ионикоса» 0:1 и сыграл вничью с «Астерасом» 0:0. Коллектив выглядит неплохо, на фоне «Ламии» у АЕКа очень даже хорошая форма.

Информация для ставок

АЕК выиграл два матча из последних пяти
«Ламия» выиграла один матч из последних пяти
У АЕКа три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.03. В последнее время оба клуба часто забивают и пропускают, так что у этой ставки прекрасные шансы сыграть. Фаворитом являются гости, которые в последних матчах очень хорошо выступают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.37 1.64 1.71 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
04 января в 02:33
Победа или ничья команды АЕК в этом матче. Удачи
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