«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2024)

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вчера, 08:27

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Монако» будет стоить 2.9, ничью можно поставить за 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Ланс» потратил очень много сил в матче Лиги Европы и все же уступил «Фрайбургу» в дополнительное время (2:3). Теперь команде остается доигрывать сезон во Франции и бороться за место в еврокубках. Сейчас коллектив идет на шестом месте с 34 баллами и уступает «Монако» два пункта, поэтому очень нуждается в победе. В еще одном недавнем поединке Лиги 1 «Ланс» не смог переиграть на выезде «Реймс» (1:1).

«Монако» выиграл лишь один поединок из пяти последних и это не может способствовать продвижению команды по турнирной таблице. Коллектив идет только на пятом месте с 38 очками и в случае поражения подвинется вниз еще на одну ступеньку. Гостям нельзя проигрывать, а победа наоборот, поможет подтянуться к конкурентам за место в топ-4. В прошлой игре «Монако» уступил «Тулузе» (1:2), а ранее смог обыграть на выезде «Ниццу» (3:2).

Информация для ставок

«Ланс» проиграл только два матча из десяти последних в основное время

Восемь последних матчей «Монако» на выезде завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» выиграл два из пяти последних матчей у «Монако» при одном поражении

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.