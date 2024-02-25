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«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2024)

вчера, 08:27
Монако

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Монако» будет стоить 2.9, ничью можно поставить за 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Ланс» потратил очень много сил в матче Лиги Европы и все же уступил «Фрайбургу» в дополнительное время (2:3). Теперь команде остается доигрывать сезон во Франции и бороться за место в еврокубках. Сейчас коллектив идет на шестом месте с 34 баллами и уступает «Монако» два пункта, поэтому очень нуждается в победе. В еще одном недавнем поединке Лиги 1 «Ланс» не смог переиграть на выезде «Реймс» (1:1).

«Монако» выиграл лишь один поединок из пяти последних и это не может способствовать продвижению команды по турнирной таблице. Коллектив идет только на пятом месте с 38 очками и в случае поражения подвинется вниз еще на одну ступеньку. Гостям нельзя проигрывать, а победа наоборот, поможет подтянуться к конкурентам за место в топ-4. В прошлой игре «Монако» уступил «Тулузе» (1:2), а ранее смог обыграть на выезде «Ниццу» (3:2).

Информация для ставок

  • «Ланс» проиграл только два матча из десяти последних в основное время
  • Восемь последних матчей «Монако» на выезде завершились исходом «обе забьют»
  • «Ланс» выиграл два из пяти последних матчей у «Монако» при одном поражении
  • Шесть последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
4wxdcudkh2gu
4wxdcudkh2gu
вчера в 15:37
В этом матче я бы поставил на то, что “Монако” победит, так как они являются более опытной и стабильной командой.
294fxkv3tjw2
294fxkv3tjw2
вчера в 15:35
В этом матче я бы поставила на то, что обе команды забьют, так как они обе имеют хорошую атакующую линию и могут создать много моментов у ворот соперника.
yxqdeb4pkg6g
yxqdeb4pkg6g
вчера в 15:34
Я бы рассмотрел вариант ставки на тотал больше 2,5 голов, так как команды обычно играют в атакующий футбол и забивают много голов.
84e6rgdweu5n
84e6rgdweu5n
вчера в 15:33
В этом прогнозе я бы поставил на победу команды “Ланс”, так как они имеют больше шансов на успех в данном матче.
3suus63ft57a
3suus63ft57a
вчера в 09:39
Отдал бы небольшое но преимущество Лансу. Хозяева проиграли на своем поле лишь ПСЖ с середины сентября. Здесь и качественная оборона команды при своих болельщиках. На стороне Монако большее время для отдыха, но за пять поединков "красно-белые" порадовали только с Ниццей. Но потеряли важные очки с середняками. Спад, в который угодила команда Ади Хюттера, возможно слишком затянулся. Проигравших возможно и не будет, велика вероятность ничейного результата. Но в чемпионате сейчас лучше выглядят "кроваво-золотые".
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