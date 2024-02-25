«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (25.02.2024)

Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают хозяевам с коэффициентом 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Монако» будет стоить 2.9, ничью можно поставить за 3.5. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.
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2 : 3
завершен
вчера, 15:00
Вероятность низового матча составляет 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается в 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Ланс» потратил очень много сил в матче Лиги Европы и все же уступил «Фрайбургу» в дополнительное время (2:3). Теперь команде остается доигрывать сезон во Франции и бороться за место в еврокубках. Сейчас коллектив идет на шестом месте с 34 баллами и уступает «Монако» два пункта, поэтому очень нуждается в победе. В еще одном недавнем поединке Лиги 1 «Ланс» не смог переиграть на выезде «Реймс» (1:1).
«Монако» выиграл лишь один поединок из пяти последних и это не может способствовать продвижению команды по турнирной таблице. Коллектив идет только на пятом месте с 38 очками и в случае поражения подвинется вниз еще на одну ступеньку. Гостям нельзя проигрывать, а победа наоборот, поможет подтянуться к конкурентам за место в топ-4. В прошлой игре «Монако» уступил «Тулузе» (1:2), а ранее смог обыграть на выезде «Ниццу» (3:2).
Информация для ставок
- «Ланс» проиграл только два матча из десяти последних в основное время
- Восемь последних матчей «Монако» на выезде завершились исходом «обе забьют»
- «Ланс» выиграл два из пяти последних матчей у «Монако» при одном поражении
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.