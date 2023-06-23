«Ланус» — «Тальерес Кордоба». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (25.06.2023)

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вчера, 11:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тальерес Кордоба». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.95. Победа «Ланус» оценивается по 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 1.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 1.5 можно по 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

«Ланус» не радует болельщиков на старте чемпионата и после трех туров набрал лишь 2 балла. Команда занимает текущее 25 место в турнирной таблице, однако сезон только начался, и любая победа поможет ей существенно подняться вверх. Предстоящий матч обещает быть сложным, ведь соперник выступает в последних играх гораздо успешнее. В прошлом матче «Ланус» проиграл на выезде «Атлетико Тукуман» (1:2), а ранее разошелся миром с «Дефенса и Хустисия» (1:1).

«Тальерес Кордоба» идет в группе лидеров Суперлиги Аргентины и занимает второе место с 40 баллами. Отставание от лидера «Ривер Плейт» составляет уже 10 баллов, но у команды сыграно на одну игру меньше. В поединке с «Ланусом», который отстает всего на шесть пунктов, гостям очень важно, как минимум не проиграть, чтобы не подпустить соперника к себе на расстояние одной победы. В прошлом туре «Тальерес Кордоба» минимально обыграл «Арсенал» Саранди (1:0), а ранее обыграл «Чакарита» Хуниорс в кубке Аргентины (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Лануса» завершились исходом «обе забьют»

«Тальерес Кордоба» проиграл лишь один матч из десяти последних на выезде во всех турнирах

«Ланус» выиграл три из пяти последних поединков с «Тальерес Кордоба» при двух ничьих

Прогноз

Обе команды показывают неплохие результаты, и мы предполагаем, что они сумеют порадовать своих болельщиков большим количеством забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.