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«Лечче» — «Брешиа»: прогноз на матч Серии B (09.02.2021)

сегодня, 09:43

В 22-м туре второго по силе чемпионата Италии «Брешиа» приедет в гости к «Лечче».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.605.34
Fonbet 1.72 3.75 4.90
Мелбет 1.75 3.72 4.70
Лига ставок 1.71 3.75 4.60
Pin-up 1.70 3.75 4.70

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.74. В случае победы «Брешии» зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать за 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают 1.7 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.17. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 1.63.

Форма команд

Из последних пяти матчей «Лечче» выиграл всего один, но команда продолжает находиться на седьмом месте в турнирной таблице. Коллектив много матчей играет вничью. Последними играми «Лечче» стали поражение от «Асколи» (1:2) и ничья с «Порденоне» (1:1).

«Брешиа» смогла прервать серию из четырех поражений в чемпионате, набрав одно очко в последнем туре с «Читтаделлой» (3:3). Команда находится в кризисном состоянии и теряет позиции в турнирной таблице. Тренерскому штабу нужны срочные изменения, чтобы не опуститься в зону вылета.

Информация для ставок

• «Брешиа» не может выиграть уже пять матчей подряд
• «Лечче» выиграл всего один матч из последних шести в Серии B
• Последние три матча между командами на поле «Лечче» закончились победой хозяев
• Шесть из семи выездных матчей «Брешии» заканчивались исходом тотал меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Лечче» находится в неплохой физической форме и выглядит явным фаворитом в матче с командой, которая не может победить уже несколько матчей. Сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.74.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.605.34
Fonbet 1.72 3.75 4.90
Мелбет 1.75 3.72 4.70
Лига ставок 1.71 3.75 4.60
Pin-up 1.70 3.75 4.70
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:45
Хозяева должны брать свои очки
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