«Легия» — «Славия». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

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сегодня, 11:32

В ответном поединке плей-офф раунда Лиги Европы нас ожидает игра польской «Легии» и чешской «Славии».

Ставки букмекеров

«Легия» в ответном матче квалификации играет на своем поле, но не является фаворитом встречи. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 3.42 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.0.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.08. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Легия» в первом матче квалификации отправилась в Чехию и смогла выстоять под давлением хозяев, при этом забив два гола, ничья — 2:2. Коллектив давно не выступал в групповом этапе Лиги Европы, поэтому желает наконец-то прервать эту негативную серию.

«Славия», игроком которой интересовался «Спартак», была фаворитом первой встречи, но не смогла оформить победу. Команда дважды вела в счете, но после забитых голов пропускала. Итоговый счет на табло (2:2) оставляет неплохие шансы чехам на проход в группу ЛЕ .

Информация для ставок

• «Легия» выиграла лишь один раз в последних пяти матчах

• Беспроигрышная серия «Славии» насчитывает четыре игры

• В трех последних встречах «Славия» забивала минимум два гола

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.