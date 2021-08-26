ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Легия» — «Славия». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (26.08.2021)

сегодня, 11:32

В ответном поединке плей-офф раунда Лиги Европы нас ожидает игра польской «Легии» и чешской «Славии».

Лига Европы 2021/2022
Легия
Славия
- : -
сегодня, 22:00
2 - 2
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.203.542.20
Мелбет 3.28 3.32 2.22
BetBoom 3.31 3.46 2.24

Ставки букмекеров

«Легия» в ответном матче квалификации играет на своем поле, но не является фаворитом встречи. Линия БК Мелбет предлагает коэффициент 3.42 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5, а взять победу гостей можно по коэффициенту 2.0.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.08. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Легия» в первом матче квалификации отправилась в Чехию и смогла выстоять под давлением хозяев, при этом забив два гола, ничья — 2:2. Коллектив давно не выступал в групповом этапе Лиги Европы, поэтому желает наконец-то прервать эту негативную серию.

«Славия», игроком которой интересовался «Спартак», была фаворитом первой встречи, но не смогла оформить победу. Команда дважды вела в счете, но после забитых голов пропускала. Итоговый счет на табло (2:2) оставляет неплохие шансы чехам на проход в группу ЛЕ.

Информация для ставок

• «Легия» выиграла лишь один раз в последних пяти матчах
• Беспроигрышная серия «Славии» насчитывает четыре игры
• В трех последних встречах «Славия» забивала минимум два гола

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.37 1.93 1.88 1.52 2.34
Мелбет 1.87 2.01
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
Сегодня, 10:13Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:46
Легия выиграет этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100