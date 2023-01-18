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«Лестер» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2023)

вчера, 23:24
Брайтон

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Лестера» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.613.642.13

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лестер» проводит провальный сезон и его главной целью является сохранение прописки в АПЛ на следующий футбольный год. Сейчас команда занимает 14 место с 17 баллами и опережает зону вылета лишь на два балла. В игре с «Брайтоном», который забивает очень много в последних встречах, хозяевам следует играть очень аккуратно в обороне. В прошлом туре «Лестер» уступил «Ноттингем Форест» (0:2), а в кубке Английской Лиги с тем же счетом проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Брайтон» показывает результативный и интересный футбол, что позволяет ему занимать седьмое место на данном отрезке сезона. Коллектив набрал 30 баллов и всего на одно очко отстает от ближайшего соперника. В матче с нестабильным и кризисным «Лестером», подопечные Роберто Де Дзерби постараются сыграть на победу. В прошлом туре «Брайтон» крупно обыграл «Тоттенхэм» (3:0), а ранее разгромил «Мидлсбро» в кубке ФА (5:1).

Информация для ставок

  • «Брайтон» забил 17 мячей пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лестер» проиграл пять из шести последних матчей за последнее время
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Лестер» не может выиграть у «Брайтона» уже четыре поединка подряд

Прогноз

«Брайтон» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить и мы предполагаем, что гостям удастся это сделать. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.42 2.04 1.87 1.60 2.49
Все комментарии
Ziza Woor
Ziza Woor
сегодня в 00:18
Победа гостей и тотал меньше 4.5
Гость
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