«Лестер» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Лестера» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.
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21 января 2023, 18:00
суббота
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Лестер» проводит провальный сезон и его главной целью является сохранение прописки в АПЛ на следующий футбольный год. Сейчас команда занимает 14 место с 17 баллами и опережает зону вылета лишь на два балла. В игре с «Брайтоном», который забивает очень много в последних встречах, хозяевам следует играть очень аккуратно в обороне. В прошлом туре «Лестер» уступил «Ноттингем Форест» (0:2), а в кубке Английской Лиги с тем же счетом проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).
«Брайтон» показывает результативный и интересный футбол, что позволяет ему занимать седьмое место на данном отрезке сезона. Коллектив набрал 30 баллов и всего на одно очко отстает от ближайшего соперника. В матче с нестабильным и кризисным «Лестером», подопечные Роберто Де Дзерби постараются сыграть на победу. В прошлом туре «Брайтон» крупно обыграл «Тоттенхэм» (3:0), а ранее разгромил «Мидлсбро» в кубке ФА (5:1).
Информация для ставок
- «Брайтон» забил 17 мячей пяти последних матчей во всех турнирах
- «Лестер» проиграл пять из шести последних матчей за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лестер» не может выиграть у «Брайтона» уже четыре поединка подряд
Прогноз
«Брайтон» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить и мы предполагаем, что гостям удастся это сделать. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.