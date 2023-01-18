«Лестер» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (21.01.2023)

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вчера, 23:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Лестера» оценивается по 3.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Лестер» проводит провальный сезон и его главной целью является сохранение прописки в АПЛ на следующий футбольный год. Сейчас команда занимает 14 место с 17 баллами и опережает зону вылета лишь на два балла. В игре с «Брайтоном», который забивает очень много в последних встречах, хозяевам следует играть очень аккуратно в обороне. В прошлом туре «Лестер» уступил «Ноттингем Форест» (0:2), а в кубке Английской Лиги с тем же счетом проиграл «Ньюкасл Юнайтед» (0:2).

«Брайтон» показывает результативный и интересный футбол, что позволяет ему занимать седьмое место на данном отрезке сезона. Коллектив набрал 30 баллов и всего на одно очко отстает от ближайшего соперника. В матче с нестабильным и кризисным «Лестером», подопечные Роберто Де Дзерби постараются сыграть на победу. В прошлом туре «Брайтон» крупно обыграл «Тоттенхэм» (3:0), а ранее разгромил «Мидлсбро» в кубке ФА (5:1).

Информация для ставок

«Брайтон» забил 17 мячей пяти последних матчей во всех турнирах

«Лестер» проиграл пять из шести последних матчей за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лестер» не может выиграть у «Брайтона» уже четыре поединка подряд

Прогноз

«Брайтон» приложит максимальное количество усилий, чтобы победить и мы предполагаем, что гостям удастся это сделать. Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.