«Лестер» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (11.03.2023)

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сегодня, 11:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Лестера» оценивается по 3.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.55.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.98. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Лестер» не возлагает надежд на нынешний сезон и надеется завершить его как можно дальше от зоны вылета. Сейчас коллектив имеет в своем активе 24 очка, что всего на два балла больше, чем у «Эверотона», который идет на 18й позиции. В матче с «Челси» любые очки на своем стадионе будут важны для хозяев. Два последних матча «Лестера» завершились поражениями от «Саутгемптона» в АПЛ (0:1) и «Блэкберна» в кубке ФА (1:2).

«Челси» после красивой победы в Лиге Чемпионов над «Боруссией» Д (2:0) и прохода в четвертьфинал, должен пребывать в хорошем настроении и начать исправлять проблемы в АПЛ . Там подопечные Поттера занимают лишь десятое место и набрали 34 балла, отставая от ближайшего соперника на четыре пункта. В двух последних матчах чемпионата Англии «синие» переиграли «Лидс» (1:0) и уступили «Тоттенхэму» (0:2).

Информация для ставок

Девять последних встреч «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лестер» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

«Лестер» проиграл «Челси» три из пяти последних поединков

Прогноз

Команды не так много забивают в личных встречах, поэтому предлагаем и в этот раз поверить в низовой поединок. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.