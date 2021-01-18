«Лестер» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (19.01.2021)

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18 января 2021, 12:40

19 января «Лестер» на своем поле принимает лондонский «Челси». Хозяева поля проводят очередной выдающийся сезон, а «Челси» сильно лихорадит еще с прошлого года. Эксперты БК Фонбет уже сделали прогноз на один из самых интересных матчей АПЛ .

Ставки букмекеров

Поединок «Лестера» против «Челси» примечателен тем, что эти команды не собираются сдаваться и хотят показать своим фанатам, что им вполне по силам добраться до вершин. Несмотря на уверенный старт «Лестера» и их хорошую игру, букмекеры считают, что победителем этого противостояния окажется «Челси». На его победу рекомендуют ставить с коэффициентом 2,25. Победу «лисов» оценили коэффициентом 3,15.

Форма команд

«Лестер» расцвел под руководством Брендана Роджерса. Экс-тренер «Ливерпуля» сделал из «лисов» настоящих убийц, а Джейми Варди помог «Лестеру» добраться до второй строчке в турнирной таблице. У хозяев поля 35 набранных баллов в чемпионате Англии, впереди только «Манчестер Юнайтед» с 36 пунктами в активе. Однако у «манкунианцев» матч в запасе.

Фрэнк Лэмпард пока не придумал, как заставить свой звездный состав играть по его задумке. «Челси» находится на седьмой строчке в турнирной таблице и имеет 29 очков в активе. В случае победы над «лисами», у лондонского клуба будет шанс обойти «Тоттенхэм» и взобраться на шестую строчку.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Лестера» составляет уже шесть матчей, за это время «лисы» четыре раза победили и еще два раза сыграли вничью

«Челси» выиграл лишь два матча из последних пяти матчей

«Лестер» и «Челси» входят в топ-5 команд чемпионата с наибольшим количеством забитых мячей (по 33 гола)

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет, изучив статистику противостояния этих команд, рекомендуют сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2,5 с коэффициентом 1,77. Также стоит обратить внимание и на ставку обе забьют с коэффициентом 1,63. Команды очень много забивают и много пропускают, с обороной проблемы как у гостей, так и хозяев. Это будет насыщенный на забитые мячи матч.