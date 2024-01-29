«Лестер» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2024)

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вчера, 22:20

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Суонси» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.

Форма команд

«Лестер» лидирует в чемпионате, но сбавлять обороты еще очень рано. Если «лисы» хотят спокойно закончить нынешний сезон, то в каждом следующем поединке обязаны набирать очки. На данный момент в активе клуба 66 баллов, что на семь пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Суонси» от хозяев ждут исключительно победы. В матче кубка ФА «Лестер» не имел проблем с «Бирмингемом» (3:0), а в чемпионат разошелся миром с прямым конкурентом «Ипсвич» (1:1).

«Суонси» живет своей жизнью и даже не мечтает в этом сезоне о повышении в классе. Коллектив занимает лишь 16 место в таблице с 33 баллами и делит его сразу с четырьмя конкурентами. Вряд ли для самого уэльского клуба выездная победа над лидером станет слишком полезной, но внести интригу в борьбу за первое место они определенно бы могли. В прошлой игре «Суонси» разгромно проиграл «Борнмуту» в кубке ФА (0:5), а ранее уступил и «Саутгемптону» в чемпионате (1:3).

Информация для ставок

«Суонси» выиграл всего три матча из десяти последних во всех турнирах

«Лестер» выиграл восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Лестер» выиграл три из пяти последних шести поединков с «Суонси»

Прогноз

«Лестер» постарается еще больше увеличить свое преимущество над конкурентами и должен уверенно набирать три пункта. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.