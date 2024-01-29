«Лестер» — «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (30.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Лестер». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Суонси» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.
|
- : -
сегодня, 22:45
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.98.
Форма команд
«Лестер» лидирует в чемпионате, но сбавлять обороты еще очень рано. Если «лисы» хотят спокойно закончить нынешний сезон, то в каждом следующем поединке обязаны набирать очки. На данный момент в активе клуба 66 баллов, что на семь пунктов больше, чем у ближайшего соперника. В игре с «Суонси» от хозяев ждут исключительно победы. В матче кубка ФА «Лестер» не имел проблем с «Бирмингемом» (3:0), а в чемпионат разошелся миром с прямым конкурентом «Ипсвич» (1:1).
«Суонси» живет своей жизнью и даже не мечтает в этом сезоне о повышении в классе. Коллектив занимает лишь 16 место в таблице с 33 баллами и делит его сразу с четырьмя конкурентами. Вряд ли для самого уэльского клуба выездная победа над лидером станет слишком полезной, но внести интригу в борьбу за первое место они определенно бы могли. В прошлой игре «Суонси» разгромно проиграл «Борнмуту» в кубке ФА (0:5), а ранее уступил и «Саутгемптону» в чемпионате (1:3).
Информация для ставок
- «Суонси» выиграл всего три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Лестер» выиграл восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Лестер» выиграл три из пяти последних шести поединков с «Суонси»
Прогноз
«Лестер» постарается еще больше увеличить свое преимущество над конкурентами и должен уверенно набирать три пункта. Сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.