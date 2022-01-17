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«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.01.2022)

вчера, 16:55

19 января 2022 года состоится поединок «Лестер — Тоттенхэм». Матч пройдет на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере. Эта игра состоится в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.183.252.34
Фонбет 3.05 3.35 2.35
Мелбет 3.18 3.40 2.46
1XBET 3.18 3.40 2.46
BetBoom 3.16 3.36 2.39

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Лестер Сити» в 3.10. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Лестера» всё очень плохо. Коллектив Брендана Роджерса набрал всего 25 пунктов и идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — семь побед, четыре ничьих и семь поражений. «Лестер» забил в этом сезоне Англии 31 мяч и пропустил 33 гола. В последних играх у «лис» была победа над «Ливерпулем» со счетом 1:0, а также поражение от «Манчестер Сити» 6:3 и три балла с «Ньюкаслом» 4:0.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. У коллектива десять побед, три ничьих и пять поражений. Всего «шпоры» забили 23 мяча и пропустили 20 голов. В последних встречах «Тоттенхэм» под руководством итальянца Антонио Конте выиграл у «Уотфорда» 0:1, а также сыграл вничью с «Саутгемптоном» 1:1 и обыграл «Кристал Пэлас» 3:0.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл два раза из последних пяти
«Лестер Сити» выиграл три матча из последних пяти
«Тоттенхэм» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. «Лестер» и «Тоттенхэм» неплохо играют в атаке в последних матчах. Стоит ожидать обилие забитых мячей. Фаворитами матча являются гости.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.35 1.32 2.13 1.72 1.71 2.14
Мелбет 2.04 1.91
1XBET 2.04 1.91
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:35
Лестер не проиграет
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