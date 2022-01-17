«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Премьер-лиги (19.01.2022)

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вчера, 16:55

19 января 2022 года состоится поединок «Лестер — Тоттенхэм». Матч пройдет на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» в Лестере. Эта игра состоится в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа «Лестер Сити» в 3.10. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Лестера» всё очень плохо. Коллектив Брендана Роджерса набрал всего 25 пунктов и идет на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — семь побед, четыре ничьих и семь поражений. «Лестер» забил в этом сезоне Англии 31 мяч и пропустил 33 гола. В последних играх у «лис» была победа над «Ливерпулем» со счетом 1:0, а также поражение от «Манчестер Сити» 6:3 и три балла с «Ньюкаслом» 4:0.

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. У коллектива десять побед, три ничьих и пять поражений. Всего «шпоры» забили 23 мяча и пропустили 20 голов. В последних встречах «Тоттенхэм» под руководством итальянца Антонио Конте выиграл у «Уотфорда» 0:1, а также сыграл вничью с «Саутгемптоном» 1:1 и обыграл «Кристал Пэлас» 3:0.

Информация для ставок

«Тоттенхэм» проиграл два раза из последних пяти

«Лестер Сити» выиграл три матча из последних пяти

«Тоттенхэм» забил три мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.30. «Лестер» и «Тоттенхэм» неплохо играют в атаке в последних матчах. Стоит ожидать обилие забитых мячей. Фаворитами матча являются гости.