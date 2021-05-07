«Лидс» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч чемпионата Англии (08.05.2021)

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вчера, 03:55

«Лидс» сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.75, а победа «Лидса» оценивается в 3.35.

Форма команд

«Лидс» проводит очень хороший сезон. Команда набрала 47 баллов и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе «Лидса» 14 побед, 5 ничьих и 15 поражений. Команда забила 50 голов и пропустила 52 мяча. «Лидс» никак не может обрести стабильность. После серии из трёх побед подопечные Марсело Бьелсы взяли всего 2 очка в 3 матчах.

«Тоттенхэм» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В активе «шпор» 56 очков. Команда выиграла 16 матчей, 8 раз сыграла вничью и проиграла 10 поединков. После отставки Жозе Моуриньо лондонский клуб выглядит неплохо, но удастся ли ему взять 3 очка с «Лидсом» — большой вопрос.

Информация для ставок

«Лидс» не побеждает три тура кряду

«Тоттенхэм» забил 11 мячей в последних 5 играх

У «Тоттенхэма» две победы в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Лидса» или ничейный исход, по коэффициенту 1.75. Также можно сделать ставку «обе команды забьют» по коэффициенту 1.52.

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