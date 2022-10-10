«Байер» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

Ставки букмекеров
Поставить на победу «Байера» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.15, что делает хозяев матча умеренным фаворитом. Пари на ничью можно заключить по котировке 3.82, а победа «Порту» идет по цене 3.44.
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завтра, 22:00
Аналитики букмекерской конторы также считают, что в Германии «Байер» и «Порту» порадуют болельщиков забитыми голами. Вариант ТБ(2,5) гола идет по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
4 октября соперники встретились на стадионе «Драгау», где победы со счетом 2:0 добился «Порту». Для представителя Португалии эта виктория стала первой в Лиге чемпионов – прежде «драконы» уступили в гостях «Атлетико» (1:2) и на домашней арене «Брюгге» (0:4).
«Байер», в свою очередь, показал аналогичную успешность, заработав три очка в трех турах групповой стадии Лиги чемпионов. После стартового поражения на поле «Брюгге» (0:1) немецкий клуб смог обыграть на своем поле «Атлетико» (2:0).
Информация для ставок
- «Порту» побеждал в 3 последних матчах всех турниров
- Соперники обменялись голами в 3 из 4 очных встреч
- «Байер» не проигрывал в 3 предыдущих поединках на своем поле
Прогноз
Потеря очков в предстоящем матче серьезно снизит шансы «Байера» и «Порту» на продолжение борьбы за вторую строчку группы. С учетом мотивации команд одержать победу, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.