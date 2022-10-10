«Байер» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

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вчера, 10:24

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Байера» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.15, что делает хозяев матча умеренным фаворитом. Пари на ничью можно заключить по котировке 3.82, а победа «Порту» идет по цене 3.44.

Аналитики букмекерской конторы также считают, что в Германии «Байер» и «Порту» порадуют болельщиков забитыми голами. Вариант ТБ (2,5) гола идет по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

4 октября соперники встретились на стадионе «Драгау», где победы со счетом 2:0 добился «Порту». Для представителя Португалии эта виктория стала первой в Лиге чемпионов – прежде «драконы» уступили в гостях «Атлетико» (1:2) и на домашней арене «Брюгге» (0:4).

«Байер», в свою очередь, показал аналогичную успешность, заработав три очка в трех турах групповой стадии Лиги чемпионов. После стартового поражения на поле «Брюгге» (0:1) немецкий клуб смог обыграть на своем поле «Атлетико» (2:0).

Информация для ставок

«Порту» побеждал в 3 последних матчах всех турниров

Соперники обменялись голами в 3 из 4 очных встреч

«Байер» не проигрывал в 3 предыдущих поединках на своем поле

Прогноз

Потеря очков в предстоящем матче серьезно снизит шансы «Байера» и «Порту» на продолжение борьбы за вторую строчку группы. С учетом мотивации команд одержать победу, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.