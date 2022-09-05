«Бенфика» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены, что «Бенфика» начнет выступления в Лиге чемпионов с победного результата. Ставки на успех хозяев в предстоящем матче принимаются по коэффициенту 1.25. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по цене 6.75, а победа «Маккаби» идет по котировке 13.00.
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завтра, 17:00
Также аналитики прогнозируют результативный исход поединка в Лиссабоне. Сыграть ставку на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.45.
Форма команд
Став бронзовым призером прошлого сезона португальского чемпионата, «Бенфика» получила право сыграть в финале квалификации Лиги чемпионов. Там у клуба из Лиссабона не возникло проблем с киевским «Динамо», которое удалось обыграть дважды – 2:0 в гостях и 3:0 на домашней арене.
Также «Бенфика» ударно начала сезон в национальном чемпионате, выиграв все пять стартовых поединков. В последнем туре «орлы» одолели «Визелу» на домашней арене (2:1).
«Маккаби» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов благодаря успешным выступлениям в трех раундах квалификации. В решающем туре чемпион Израиля противостоял «Црвене Звезде». Обыграв соперника в домашних условиях (3:2), клуб из Хайфы удержал преимущество в Белграде, где была зафиксирована результативная ничья (2:2).
Информация для ставок
- «Бенфика» выиграла все 5 домашних матчей этого сезона
- «Бенфика» забивала минимум три гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
- «Бенфика» побеждала в 10 последних официальных матчах всех турниров
Прогноз
Пребывая в отличной форме, «Бенфика» существенно превосходит в классе «Маккаби». Предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.