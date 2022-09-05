«Бенфика» — «Маккаби» Хайфа. Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.09.2022)

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сегодня, 10:26

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Бенфика» начнет выступления в Лиге чемпионов с победного результата. Ставки на успех хозяев в предстоящем матче принимаются по коэффициенту 1.25. Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по цене 6.75, а победа «Маккаби» идет по котировке 13.00.

Также аналитики прогнозируют результативный исход поединка в Лиссабоне. Сыграть ставку на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.48, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

Став бронзовым призером прошлого сезона португальского чемпионата, «Бенфика» получила право сыграть в финале квалификации Лиги чемпионов. Там у клуба из Лиссабона не возникло проблем с киевским «Динамо», которое удалось обыграть дважды – 2:0 в гостях и 3:0 на домашней арене.

Также «Бенфика» ударно начала сезон в национальном чемпионате, выиграв все пять стартовых поединков. В последнем туре «орлы» одолели «Визелу» на домашней арене (2:1).

«Маккаби» пробился в групповой раунд Лиги чемпионов благодаря успешным выступлениям в трех раундах квалификации. В решающем туре чемпион Израиля противостоял «Црвене Звезде». Обыграв соперника в домашних условиях (3:2), клуб из Хайфы удержал преимущество в Белграде, где была зафиксирована результативная ничья (2:2).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла все 5 домашних матчей этого сезона

«Бенфика» забивала минимум три гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Бенфика» побеждала в 10 последних официальных матчах всех турниров

Прогноз

Пребывая в отличной форме, «Бенфика» существенно превосходит в классе «Маккаби». Предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.