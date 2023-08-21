«Брага» — «Панатинаикос». Прогноз на матч Лиги чемпионов (22.08.2023)

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сегодня, 20:50

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают португальскую команду. На выигрыш «Браги» можно сделать ставку по коэффициенту 1.70. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 5.20. Выбрать в линии ничью предлагают по 3.60.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 1.70, а на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 2.11. Букмекеры скорее склоняются к тому, что одна из команд уйдёт с поля без забитых голов. Коэффициент 1.74 предлагается на следующий исход: обе забьют – нет.

Форма команд

Третье место по итогам прошлого сезона чемпионата Португалии заняли «Архиепископы» из Браги. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «оружейников», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с командой из Афин. Новый сезон Примейра-лиги «Брага» начала не самым лучшим образом. С разницей в один мяч «красно-белые» уступили дома «Фамаликану». Перед встречей с «Панатинаикосом» команда из Браги выбила в полуфинале квалификации сербский футбольный клуб «Бачка-Топола». На прошлых выходных в матче 2-го тура чемпионата Португалии с разницей в пару голов «оружейники» на выезде обыграли команду «Шавиш».

В сезоне 2022/2023 Греческой Суперлиги «Панатинаикос» занял второе место. В четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов «зелёные» обыграли украинскую команду «Днепр-1». 9 августа с минимальным счётом в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис» местные «клеверные» взяли верх над французским клубом «Марсель» в 1/2 квалификации. Победным голом в конце матча отличился бразильский нападающий Бернард. В ответной игре «Панатинаикос» проиграл со счётом 1:2. Послематчевые пенальти помогли решить, кто сильнее. «Зелёные» вышли в финальную стадию квалификации.

Информация для ставок

Четыре победы одержали «оружейники» в пяти последних матчах

За тот же период «Панатинаикос» взял верх над своими оппонентами в двух встречах

Четыре крайних матча с участием «Браги» завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Сделать ставку на победу «Браги» можно по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Лига Ставок. «Панатинаикос» выбил в полуфинале квалификации «Марсель». Если не сделать задел в домашней игре, то в Афинах будет непросто выиграть «зелёных».