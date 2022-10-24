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«Брюгге» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

вчера, 16:40
Порту

Ставки букмекеров

Эксперты склоняются к победе гостей в предстоящей встрече. Ставки на победу «Брюгге» принимаются по коэффициенту 3.40, за ничью предложена цена 3.56, а победу «Порту» можно сыграть по котировке 2.26.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.393.522.23
Лига Ставок 3.25 3.45 2.25
Мелбет 3.40 3.56 2.26
1XBET 3.40 3.56 2.26

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) гола предлагается по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Порту» проиграл «Бенфике» в последнем туре чемпионата Португалии с минимальным счетом на домашней арене. Так клуб оборвал победную серию, которая насчитывала пять матчей в рамках всех соревнований.

Отметим, что в Лиге чемпионов футболисты «Порту» дважды обыграли «Байер» (2:0 и 3:0), поднявшись в рейтинге квартета на второе место.

«Брюгге» в последней игре бельгийской лиги встречался в гостях «Рояль Унионом», где команды забили по два гола и разделили очки. Выделим, что в турнирной таблице национального чемпионата команда находится на третьем месте.

При этом футболисты «Брюгге» уже решили задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов. Это стало возможным по итогам встреч против «Атлетико» — домашняя победа (2:0) и гостевая ничья (0:0).

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в двух матчах на поле «Брюгге»
  • «Порту» побеждал в 3 последних гостевых матчах лиги
  • «Брюгге» выиграл в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Брюгге» нужно заработать один балл, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Порту», при этом, нужны очки ввиду близости других участников группы. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 2.02 1.87 1.58 2.49
Лига Ставок 2.85 1.42 1.92 1.86 1.53 2.47
Мелбет 1.99 1.95
1XBET 1.99 1.95
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:32
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:45
Гости не проиграют !
Гость
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