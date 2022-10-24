«Брюгге» — «Порту». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

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вчера, 16:40

Ставки букмекеров

Эксперты склоняются к победе гостей в предстоящей встрече. Ставки на победу «Брюгге» принимаются по коэффициенту 3.40, за ничью предложена цена 3.56, а победу «Порту» можно сыграть по котировке 2.26.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) гола предлагается по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 2.03.

Форма команд

«Порту» проиграл «Бенфике» в последнем туре чемпионата Португалии с минимальным счетом на домашней арене. Так клуб оборвал победную серию, которая насчитывала пять матчей в рамках всех соревнований.

Отметим, что в Лиге чемпионов футболисты «Порту» дважды обыграли «Байер» (2:0 и 3:0), поднявшись в рейтинге квартета на второе место.

«Брюгге» в последней игре бельгийской лиги встречался в гостях «Рояль Унионом», где команды забили по два гола и разделили очки. Выделим, что в турнирной таблице национального чемпионата команда находится на третьем месте.

При этом футболисты «Брюгге» уже решили задачу с проходом в плей-офф Лиги чемпионов. Это стало возможным по итогам встреч против «Атлетико» — домашняя победа (2:0) и гостевая ничья (0:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в двух матчах на поле «Брюгге»

«Порту» побеждал в 3 последних гостевых матчах лиги

«Брюгге» выиграл в 4 из последних 5 матчей на своем поле

Прогноз

«Брюгге» нужно заработать один балл, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. «Порту», при этом, нужны очки ввиду близости других участников группы. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.