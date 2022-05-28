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«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (28.05.2022)

вчера, 10:07
Реал

Ставки букмекеров

Фаворитом финала Лиги чемпионов аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Ливерпуль». Ставки на победу номинальных хозяев поля идут в линии по коэффициенту 2.00. Поставить на победу «Реала» можно по цене 3.80, и такая же котировка предложена за ничью в основное время.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.993.783.81
Фонбет 2.05 3.70 3.75
1XBET 1.97 4.05 3.63

Эксперты также считают, что в финале команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола играются по котировке 1.76, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К финалу Лиги чемпионов «Ливерпуль» подходит на серии из 18 матчей без поражений во всех турнирах. В заключительном туре АПЛ «красные» победили дома «Вулверхэмптон» (3:1), но этого оказалось недостаточно для завоевания титула, поскольку «Манчестер Сити» свой матч против «Астон Виллы» выиграл.

У подопечных Юргена Клоппа не возникло проблем в полуфинальной стадии турнира, где они дважды победили «Вильярреал» (2:0 и 3:2).

У «Реала» был более сложный путь к финалу. На стадии плей-офф Лиги чемпионов представитель Испании поочередно выбил ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити», который удалось обыграть по итогам дополнительных таймов в Мадриде.

В отличие от соперника по финалу коллектив Карло Анчелотти завоевал титул в чемпионате Испании, где «Реал» не ощутил конкуренции от «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи», досрочно забрав золотые награды.

Информация для ставок

  • «Ливерпуль» выиграл 10 из прошлых 12 матчей в Лиге чемпионов
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 9 из последних 11 матчей «Реала» в турнире
  • «Реал» забивал минимум два гола в 8 из предыдущих 10 матчей Лиги чемпионов

Прогноз

В финальном матче Лиги чемпионов советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.37 1.35 2.17 1.75 1.69 2.26
Фонбет 2.17 1.70
1XBET 1.33 3.43
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Все комментарии
m2q6xusme2n8
m2q6xusme2n8
вчера в 16:10
Победу одержит футбольный клуб «Ливерпуль»
skxzyphcp37v
skxzyphcp37v
вчера в 16:09
Фаворит матча футбольный клуб «Ливерпуль»
izrafel
izrafel
вчера в 11:43
Главный матч сезона пройдет в Париже! Идеальный по структуре "Ливерпуль" против магического "Реала", который дошел до финала за счет мощнейших 20-30-минутных отрезков на каждой стадии.
Карло Анчелотти в больших матчах не форсирует события — все яркие победы "Реала" приходили за счет включения во вторых таймах. Это важный нюанс, потому что именно во втором тайме "Ливерпуль" может сдать функционально — позади сверхэнергозатратная концовка в Англии: 120 минут в Кубке и борьба до последних секунд в чемпионате. Мадрид вполне способен проделать этот трюк еще раз, ведь в его распоряжении были три спокойных недели для подготовки к визиту на "Стад де Френс".
Ну и важный исторический факт — "Реал" не проигрывал в основное время в семи последних финалах ЛЧ. Последний луз был еще в Кубке чемпионов в 1981 году. А в 2018 в решающем матче в Киеве "Реал" выиграл у "Ливерпуля" 3:1. Так что и психологическое состояние у "Реала" как минимум не хуже, чем у соперника. Думаем, что у мадридцев есть все шансы на успех. 
Gahi
Gahi
вчера в 11:25
Действительно сложно сказать как сыграют команды в финале, но самый оптимальный прогноз это то что обе команды забьют. Удачи
Michael Myers95
Michael Myers95
вчера в 10:14
Тут трудно делать прогнозы
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:09
За Ливерпуль!
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