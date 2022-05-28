«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (28.05.2022)

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вчера, 10:07

Ставки букмекеров

Фаворитом финала Лиги чемпионов аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Ливерпуль». Ставки на победу номинальных хозяев поля идут в линии по коэффициенту 2.00. Поставить на победу «Реала» можно по цене 3.80, и такая же котировка предложена за ничью в основное время.

Эксперты также считают, что в финале команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола играются по котировке 1.76, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К финалу Лиги чемпионов «Ливерпуль» подходит на серии из 18 матчей без поражений во всех турнирах. В заключительном туре АПЛ «красные» победили дома «Вулверхэмптон» (3:1), но этого оказалось недостаточно для завоевания титула, поскольку «Манчестер Сити» свой матч против «Астон Виллы» выиграл.

У подопечных Юргена Клоппа не возникло проблем в полуфинальной стадии турнира, где они дважды победили «Вильярреал» (2:0 и 3:2).

У «Реала» был более сложный путь к финалу. На стадии плей-офф Лиги чемпионов представитель Испании поочередно выбил ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити», который удалось обыграть по итогам дополнительных таймов в Мадриде.

В отличие от соперника по финалу коллектив Карло Анчелотти завоевал титул в чемпионате Испании, где «Реал» не ощутил конкуренции от «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи», досрочно забрав золотые награды.

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл 10 из прошлых 12 матчей в Лиге чемпионов

Ставка ТБ (2,5) прошла в 9 из последних 11 матчей «Реала» в турнире

(2,5) прошла в 9 из последних 11 матчей «Реала» в турнире «Реал» забивал минимум два гола в 8 из предыдущих 10 матчей Лиги чемпионов

Прогноз

В финальном матче Лиги чемпионов советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.