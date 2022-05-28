«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч Лиги чемпионов (28.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом финала Лиги чемпионов аналитики букмекерской конторы Фонбет считают «Ливерпуль». Ставки на победу номинальных хозяев поля идут в линии по коэффициенту 2.00. Поставить на победу «Реала» можно по цене 3.80, и такая же котировка предложена за ничью в основное время.
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0 : 1
завершен
вчера, 22:00
Эксперты также считают, что в финале команды покажут результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола играются по котировке 1.76, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
К финалу Лиги чемпионов «Ливерпуль» подходит на серии из 18 матчей без поражений во всех турнирах. В заключительном туре АПЛ «красные» победили дома «Вулверхэмптон» (3:1), но этого оказалось недостаточно для завоевания титула, поскольку «Манчестер Сити» свой матч против «Астон Виллы» выиграл.
У подопечных Юргена Клоппа не возникло проблем в полуфинальной стадии турнира, где они дважды победили «Вильярреал» (2:0 и 3:2).
У «Реала» был более сложный путь к финалу. На стадии плей-офф Лиги чемпионов представитель Испании поочередно выбил ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити», который удалось обыграть по итогам дополнительных таймов в Мадриде.
В отличие от соперника по финалу коллектив Карло Анчелотти завоевал титул в чемпионате Испании, где «Реал» не ощутил конкуренции от «Барселоны», «Атлетико» и «Севильи», досрочно забрав золотые награды.
Информация для ставок
- «Ливерпуль» выиграл 10 из прошлых 12 матчей в Лиге чемпионов
- Ставка ТБ(2,5) прошла в 9 из последних 11 матчей «Реала» в турнире
- «Реал» забивал минимум два гола в 8 из предыдущих 10 матчей Лиги чемпионов
Прогноз
В финальном матче Лиги чемпионов советуем воспользоваться ставкой «обе забьют – да», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.
Карло Анчелотти в больших матчах не форсирует события — все яркие победы "Реала" приходили за счет включения во вторых таймах. Это важный нюанс, потому что именно во втором тайме "Ливерпуль" может сдать функционально — позади сверхэнергозатратная концовка в Англии: 120 минут в Кубке и борьба до последних секунд в чемпионате. Мадрид вполне способен проделать этот трюк еще раз, ведь в его распоряжении были три спокойных недели для подготовки к визиту на "Стад де Френс".
Ну и важный исторический факт — "Реал" не проигрывал в основное время в семи последних финалах ЛЧ. Последний луз был еще в Кубке чемпионов в 1981 году. А в 2018 в решающем матче в Киеве "Реал" выиграл у "Ливерпуля" 3:1. Так что и психологическое состояние у "Реала" как минимум не хуже, чем у соперника. Думаем, что у мадридцев есть все шансы на успех.
Карло Анчелотти в больших матчах не форсирует события — все яркие победы "Реала" приходили за счет включения во вторых таймах. Это важный нюанс, потому что именно во втором тайме "Ливерпуль" может сдать функционально — позади сверхэнергозатратная концовка в Англии: 120 минут в Кубке и борьба до последних секунд в чемпионате. Мадрид вполне способен проделать этот трюк еще раз, ведь в его распоряжении были три спокойных недели для подготовки к визиту на "Стад де Френс".
Ну и важный исторический факт — "Реал" не проигрывал в основное время в семи последних финалах ЛЧ. Последний луз был еще в Кубке чемпионов в 1981 году. А в 2018 в решающем матче в Киеве "Реал" выиграл у "Ливерпуля" 3:1. Так что и психологическое состояние у "Реала" как минимум не хуже, чем у соперника. Думаем, что у мадридцев есть все шансы на успех.