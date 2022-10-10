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«Наполи» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

вчера, 10:15
Аякс

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Наполи» в грядущем противостоянии букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.63, что делает хозяев фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценивается в 4.68, а побед «Аякса» играется по котировке 5.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.614.535.31
Лига Ставок 1.62 4.60 5.00
1XBET 1.62 4.78 5.25

В линии голов аналитики отдают тотальное предпочтение результативному исходу матча в Неаполе. Пари на ТБ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

4 октября команды встретились в Амстердаме, где сокрушительную победу над соперником одержал «Наполи», забивший «Аяксу» шесть голов, на что хозяева ответили только одним результативным ударом.

Этот успех позволил «Наполи» закрепиться на первой строчке группы Лиги чемпионов – прежде представитель Италии последовательно обыграл «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0). «Аякс», в свою очередь, заработал только три очка в квартете, уступив в гостях «Ливерпулю» (1:2) и победив дома представителя Шотландии (4:0).

Информация для ставок

  • Победная серия «Наполи» насчитывает 8 матчей в рамках всех турниров
  • «Аякс» проиграл в 3 из последних 5 матчей всех соревнований
  • «Наполи» забивал минимум три гола в 4 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

У «Наполи» есть отличная возможность гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. С учетом невнятной формы «Аякса», рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.76 1.48 2.18 1.74
Лига Ставок 2.55 1.49 2.04 1.76
1XBET 2.56 1.46
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:40
Думаю, что Наполи без проблем выиграет этот матч
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