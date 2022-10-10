«Наполи» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

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вчера, 10:15

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Наполи» в грядущем противостоянии букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.63, что делает хозяев фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценивается в 4.68, а побед «Аякса» играется по котировке 5.25.

В линии голов аналитики отдают тотальное предпочтение результативному исходу матча в Неаполе. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

4 октября команды встретились в Амстердаме, где сокрушительную победу над соперником одержал «Наполи», забивший «Аяксу» шесть голов, на что хозяева ответили только одним результативным ударом.

Этот успех позволил «Наполи» закрепиться на первой строчке группы Лиги чемпионов – прежде представитель Италии последовательно обыграл «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0). «Аякс», в свою очередь, заработал только три очка в квартете, уступив в гостях «Ливерпулю» (1:2) и победив дома представителя Шотландии (4:0).

Информация для ставок

Победная серия «Наполи» насчитывает 8 матчей в рамках всех турниров

«Аякс» проиграл в 3 из последних 5 матчей всех соревнований

«Наполи» забивал минимум три гола в 4 из предыдущих 5 матчей всех турниров

Прогноз

У «Наполи» есть отличная возможность гарантировать себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. С учетом невнятной формы «Аякса», рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.