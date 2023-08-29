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ПСВ – «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

сегодня, 20:12
ПСВ – «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «красно-белых». Сделать ставку на выигрыш ПСВ можно по коэффициенту 1.56. В букмекерской конторе Лига Ставок на «Рейнджерс» предлагается коэффициент 4.40. Выбрать в линии ничью предлагают по 5.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.554.496.16
Лига Ставок 1.59 4.50 5.60

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 2.26. Букмекеры верят в результативный матч с большим количеством забитых голов. На тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Выигрышная серия ПСВ, длившаяся до недавнего времени, составляла девять матчей подряд. В матче 1-го тура Эредивизи со счётом 2:0 «красно-белая армия» взяла верх над «Утрехтом». С общим счётом 7:2 по сумме двух встреч ПСВ обыграл австрийскую команду «Штурм» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов. В игре следующего тура чемпионата Нидерландов с разницей в пару голов «красно-белые» одержали победу над «Витессом». 22 августа в первой финальной игре квалификации Лиги чемпионов ПСВ на выезде сыграл вничью с «Рейнджерсом» (2:2).

После первых трёх туров нового сезона Шотландской Премьершип «Рейнджерс» занимает четвёртое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «светло-синих» из Глазго. В полуфинале квалификации Лиги чемпионов с общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «плюшевые мишки» взяли верх над швейцарским «Серветтом». В один гол «Джерс» обыграл дома команду «Мортон» в 1/8 плей-офф Кубка лиги Шотландии. На прошлых выходных в сухую, поразив два раза ворота соперника, «Рейнджерс» одержал победу над «Росс Каунти».

Информация для ставок

  • Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру
  • Четыре победы одержали «красно-белые» в пяти крайних матчах
  • За аналогичный период «плюшевые мишки» выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает сделать ставку на победу ПСВ в основное время по коэффициенту 1.56. На своём поле «красно-белая армия» справится с «плюшевыми мишками» из Глазго и выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.67 1.83 2.07
Лига Ставок 2.29 1.64 1.80 2.05
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 20:49
И все-таки напомню, для тех кто запамятовал, что полным фиаско и разочарованием для голландского флагмана завершилось ответное единоборство с Рейнджерс год назад в Эйндховене. Где хозяева поля уступили "плюшевым мишкам" со счетом 0:1, не сумев таким образом выйти в заветный групповой этап Лиги Чемпионов...Но все же на еще одну победу гостей здесь у меня рука не повернулась написать прогноз, хотя была подобная авантюрная мысль.) А вот для ИТБ 2 (0.5) вообще не вижу ни единого препятствия, на который я и предлагаю поставить за нормальный коэффициент
Гость
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