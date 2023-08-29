ПСВ – «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (30.08.2023)

1693329142

сегодня, 20:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «красно-белых». Сделать ставку на выигрыш ПСВ можно по коэффициенту 1.56. В букмекерской конторе Лига Ставок на «Рейнджерс» предлагается коэффициент 4.40. Выбрать в линии ничью предлагают по 5.40.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 2.26. Букмекеры верят в результативный матч с большим количеством забитых голов. На тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

Выигрышная серия ПСВ , длившаяся до недавнего времени, составляла девять матчей подряд. В матче 1-го тура Эредивизи со счётом 2:0 «красно-белая армия» взяла верх над «Утрехтом». С общим счётом 7:2 по сумме двух встреч ПСВ обыграл австрийскую команду «Штурм» в полуфинале квалификации Лиги чемпионов. В игре следующего тура чемпионата Нидерландов с разницей в пару голов «красно-белые» одержали победу над «Витессом». 22 августа в первой финальной игре квалификации Лиги чемпионов ПСВ на выезде сыграл вничью с «Рейнджерсом» (2:2).

После первых трёх туров нового сезона Шотландской Премьершип «Рейнджерс» занимает четвёртое место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «светло-синих» из Глазго. В полуфинале квалификации Лиги чемпионов с общим счётом 3:2 по сумме двух встреч «плюшевые мишки» взяли верх над швейцарским «Серветтом». В один гол «Джерс» обыграл дома команду «Мортон» в 1/8 плей-офф Кубка лиги Шотландии. На прошлых выходных в сухую, поразив два раза ворота соперника, «Рейнджерс» одержал победу над «Росс Каунти».

Информация для ставок

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Четыре победы одержали «красно-белые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «плюшевые мишки» выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз