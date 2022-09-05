«Цюрих» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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вчера, 12:09

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что безоговорочный фаворит в этом поединке определен. Коэффициент на победу «канониров» с форой (-1) составляет 1.5. Взять ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 8.7, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Цюрих» в двух последних турах швейцарского чемпионата не сумел порадовать своих поклонников набранными очками. Коллектив сразился по очереди с «Базелем» и «Лугано» и в обоих случаях были зафиксированы поражения (2:4) и (1:2). В турнирной таблице команда находится в зоне вылета, проходя данный отрезок сезона не лучшим образом.

«Арсенал» старт нового сезона однозначно может занести себе в актив. Лондонский клуб после шести туров находится на вершине таблицы АПЛ и лишь вчера потерпел первое поражение от «Манчестер Юнайтеда» со счетом (1:3). Чуть ранее команда сразилась с «Астон Виллой» и «Фулхэмом» и обыграла их с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

«Цюрих» трижды победил в последних шести встречах

У «Арсенала» шесть побед в последних семи матчах

Четыре из пяти последних поединков «Цюриха» закончились пробитием ТБ 2.5

2.5 Три последних игры с участием «Арсенала» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим в яркий и атакующий футбол с первых минут встречи. Вполне вероятно, что команды смогут поразить ворота друг драга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.