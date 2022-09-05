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«Цюрих» — «Арсенал». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

вчера, 12:09
Арсенал

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Фонбет, можно сделать вывод, что безоговорочный фаворит в этом поединке определен. Коэффициент на победу «канониров» с форой (-1) составляет 1.5. Взять ставку на победу хозяев поля можно по коэффициенту 8.7, а ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle8.355.581.35
Лига Ставок 9.00 5.80 1.32
Мелбет 9.80 6.05 1.34
1XBET 9.80 6.05 1.34

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.5. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Существует вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Цюрих» в двух последних турах швейцарского чемпионата не сумел порадовать своих поклонников набранными очками. Коллектив сразился по очереди с «Базелем» и «Лугано» и в обоих случаях были зафиксированы поражения (2:4) и (1:2). В турнирной таблице команда находится в зоне вылета, проходя данный отрезок сезона не лучшим образом.

«Арсенал» старт нового сезона однозначно может занести себе в актив. Лондонский клуб после шести туров находится на вершине таблицы АПЛ и лишь вчера потерпел первое поражение от «Манчестер Юнайтеда» со счетом (1:3). Чуть ранее команда сразилась с «Астон Виллой» и «Фулхэмом» и обыграла их с одинаковым счетом (2:1).

Информация для ставок

  • «Цюрих» трижды победил в последних шести встречах
  • У «Арсенала» шесть побед в последних семи матчах
  • Четыре из пяти последних поединков «Цюриха» закончились пробитием ТБ 2.5
  • Три последних игры с участием «Арсенала» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим в яркий и атакующий футбол с первых минут встречи. Вполне вероятно, что команды смогут поразить ворота друг драга, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.33 1.23 2.57 1.54 2.04 1.83
Лига Ставок 2.48 1.52 1.96 1.82
Мелбет 2.50 1.48
1XBET 2.50 1.48
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:13
Арсенал выиграет этот матч
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