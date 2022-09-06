«Лацио» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров можно сделать вывод, что римский клуб фаворит поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничью предлагают взять по коэффициенту 3.78, а неожиданная победа гостей оценивается по коэффициенту 3.73.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.7. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Лацио» несколько дней назад в Риме сразился с «Наполи», но не сумел пополнить копилку очками, поражение (1:2). Также команда побывала в гостях у «Сампдории» и ничья (1:1) принесла лишь один зачетный балл. После пять игр коллектив находится в центре таблицы на девятом месте и теперь желает не допустить подобных ошибок в еврокубках.

«Фейеноорд» забивал по четыре гола в минувших встречах своего национального чемпионата. Команда оказалась сильнее «Гоу эхед Иглс» в голевой перестрелке (4:3), а также на своем поле разгромила «Эммен» со счетом (4:0), что позволило закрепиться на втором месте в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Лацио» одержал всего две победы в последних семи встречах

Беспроигрышная серия «Фейеноорда» составляет пять матчей (четыре победы и ничья)

Четыре из пяти последних поединков «Лацио» закончились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних игр с участием «Фейеноорда» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Финалист минувшего розыгрыша Лиги конференций стартует в турнире рангом ниже и несмотря на то, что не является фаворитом, однозначно даст бой. Предложим поверить в обмен голами в этом противостоянии и загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.