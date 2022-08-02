«Линфилд» – «Цюрих». Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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сегодня, 14:41

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи по линии букмекерской конторы Лига Ставок является «Цюрих». Коэффициент его на победу составляет 1.55. На неожиданный успех «Линфилда» дают коэффициент 5.75, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 4.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.8. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Линфилд» неделю назад потерпел одно из самых болезненных поражений в своей истории. Команда после сенсационного домашнего успеха с «Буде-Глимтом» (1:0) была беспощадно бита на выезде с неприличным счетом (0:8). Оправившись от шока, футболисты попытают счастье в турнире рангом ниже и попытаются добраться до группового этапа Лиги Европы.

«Цюрих» дважды устраивал голевую перестрелку с «Карабахом» в рамках второго раунда квалификации ЛЧ . Команда сначала уступила на выезде (2:3), но затем в домашнем поединке смогла исправить положение и выиграть (2:1). В итоге путевку в следующий раунд пришлось разыгрывать в дополнительное время, где сильнее оказался соперник.

Информация для ставок

«Линфилд» выиграл пять из шести последних поединков

У «Цюриха» лишь одна победа в последних шести играх

Четыре из пяти последних встреч «Линфилда» завершились результатом «обе забьют – нет»

«Цюрих» на выезде пропускает минимум два гола в пяти из шести последних матчах

Прогноз

В этой встрече, безусловно, преимуществом будут владеть гости. Скорее всего, «Цюрих» возьмут мяч под свой контроль и доведут поединок до победного конца. Сделать ставку на победу швейцарского клуба можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.