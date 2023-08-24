«Олимпиакос» — «Чукарички». Прогноз на матч Лиги Европы (24.08.2023)

1692869307

сегодня, 12:28

Ставки букмекеров

Безусловным фаворитом в предстоящем матче считается «Олимпиакос». На победу «красно-белых» предлагается коэффициент 1.21. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей сделать ставку можно по коэффициенту 14.00. Сделав ставку на ничейный исход, игрок заберёт выигрыш по коэффициенту 6.40.

Букмекеры верят в верховой матч и на тотал больше 2.5 голов за матч предлагают коэффициент 1.71. Менее вероятен исход, при котором будут забито два гола или меньше. Поставить на данный исход можно по коэффициенту 2.10. Выбрав вариант «обе забьют – нет», можно сумму ставки умножить на коэффициент 1.48.

Форма команд

«Олимпиакос» по итогам прошлого сезона Суперлиги Греции занял третье место. Для того чтобы оценить шансы команды в предстоящей встрече с «горцами», предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «красно-белых». В первой полуфинальной игре квалификации Лиги Европы на своём поле с минимальным счётом «Олимпиакос» выиграл у бельгийского «Генка». Победный гол забил на первой минуте встречи полузащитник Фортунис. Через неделю в ответной игре команды разошлись миром (1:1). На прошлых выходных со счётом 2:0 «Легенда» взяла верх над «Пансеррайкосом» в матче 1-го тура чемпионата Греции.

После четырёх туров нового сезона чемпионата Сербии «Чукарички» занимают пятое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «горцев». С домашней победы начали новый сезон чемпионата Сербии «чёрно-белые» из Белграда. Со счётом 2:0 была повержена команда «Раднички». С разницей в один гол «Чукарички» одержали победу на выезде над клубом «Раднички 1923». Ничейным исходом завершилась домашняя игра с клубом «Явор» Иваница (2:2). 18 августа в матче 4-го тура Суперлиги «горцы» потерпели поражение от «трактористов» из Нови-Белграда (0:3).

Информация для ставок

Три победы одержали «красно-белые» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «горцы» выиграли в двух встречах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Коэффициент 1.66 на победу команды «Олимпиакос» с форой -1.5 гола предлагает букмекерская контора Лига Ставок. На своём поле «Легенда» обыграет «горцев», как минимум, с разницей в пару голов. Если «красно-белые» справились с «Генком», то и смогут взять верх над сербской командой «Чукарички».