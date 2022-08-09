«Партизан» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

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сегодня, 13:32

Ставки букмекеров

Явное преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают сербам. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно увидеть коэффициент 1.62 на победу «Партизана» и аж 5.1 на успех АЕКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.9.

Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.92 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89. Обмен голами в этой игре стоит 1.88.

Форма команд

«Партизан» терпит неудачу за неудачей на старте нового сезона. В чемпионате Сербии коллектив набрал лишь пять очков в первых четырех турах, а в квалификации Лиги Европы уступил в первой игре нынешнему сопернику со счетом (1:2).

АЕК после обидного вылета из Лиги чемпионов от датского «Мидтьюлланда» в серии послематчевых пенальти, собрал волю в кулак и порадовал болельщиков победой (2:1) в турнире рангом ниже. Команда отправляется в гости в хорошем расположении духа и намерена защитить добытое преимущество.

Информация для ставок

«Партизан» не может победить в четырех играх кряду

Беспроигрышная серия АЕКа насчитывает девять матчей (пять ничьих и четыре поражения)

Четыре из восьми последних поединков «Партизана» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть последних встреч с участием АЕКа закончились результатом «обе забьют»

Прогноз