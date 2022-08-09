«Партизан» — АЕК. Прогноз на матч Лиги Европы (11.08.2022)

Ставки букмекеров
Явное преимущество в этом противостоянии букмекеры отдают сербам. Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, то можно увидеть коэффициент 1.62 на победу «Партизана» и аж 5.1 на успех АЕКа. Загрузить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.9.
Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.92 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.89. Обмен голами в этой игре стоит 1.88.
Форма команд
«Партизан» терпит неудачу за неудачей на старте нового сезона. В чемпионате Сербии коллектив набрал лишь пять очков в первых четырех турах, а в квалификации Лиги Европы уступил в первой игре нынешнему сопернику со счетом (1:2).
АЕК после обидного вылета из Лиги чемпионов от датского «Мидтьюлланда» в серии послематчевых пенальти, собрал волю в кулак и порадовал болельщиков победой (2:1) в турнире рангом ниже. Команда отправляется в гости в хорошем расположении духа и намерена защитить добытое преимущество.
Информация для ставок
- «Партизан» не может победить в четырех играх кряду
- Беспроигрышная серия АЕКа насчитывает девять матчей (пять ничьих и четыре поражения)
- Четыре из восьми последних поединков «Партизана» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
- Шесть последних встреч с участием АЕКа закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает очень боевой поединок, где явным преимущество будет на стороне сербского коллектива. Скучно быть не должно, вполне возможно мы снова увидим много голов. Предлагаем сделать ставку на ТБ 2.5» по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.