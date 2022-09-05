ПСВ – «Буде-Глимт». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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вчера, 11:58

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает интересный коэффициент 1.55 на победу ПСВ с форой (-1). Если верите в успех норвежского клуба, то порадует коэффициент 7.8. на ничью можно загрузить по коэффициенту 5.5.

Тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно выбрать по коэффициенту 2.6. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

ПСВ продемонстрировал фантастическую реализацию в поединках чемпионат Нидерландов с «Волендамом» и «Эксельсиором», разгромив их с красивым счетом (7:1) и (6:1) соответственно, но вот в последнем туре игра у коллектива не задалась, и на выезде был вынужден капитулировать от «Твенте» (1:2).

«Буде-Глимт» после вылета из плей-офф раунда ЛЧ сначала обыграл на выезде «Йевр» (2:0) и, казалось бы, спокойно пережил неудачу, но затем последовал домашний разгром от принципиального соперника « Мольде» (1:4), который показал, что у команды имеются проблемы, а времени на их решение не так много.

Информация для ставок

ПСВ победил дважды в последних пяти матчах

победил дважды в последних пяти матчах У «буде-Глимта» три победы в последних шести играх

В 10 из 11 последних поединках ПСВ был зафиксирован результат «обе забьют»

был зафиксирован результат «обе забьют» Три из четырех последних встреч «Буде-Глимта» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ждет открытый футбол, так как обе команды любят атаковать и забивать голы в ворота соперников. Верим в обоюдное взятие ворот и предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.72.