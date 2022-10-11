ПСВ — «Цюрих». Прогноз на матч Лиги Европы (13.10.2022)

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вчера, 14:50

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитов встречи выступает ПСВ . Поставить на победу нидерландской команды с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65, а взять победу швейцарского клуба предлагают по коэффициенту 12. Ничья в игре этих команд стоит 6.65.

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 2.25. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

ПСВ разгромил своего соперника неделю назад со счетом (5:1) и продолжает борьбу за выход в раунд плей-офф. Имея на одну игру меньше, клуб находится на третьем месте в группе и имеет в активе четыре очка. В своем национальном чемпионате команда также завоевала три очка, минимально (1:0) переиграв на выезде «Херенвен».

«Цюрих» все никак не может прервать свою затянувшуюся серию без побед и хоть забивает почти в каждом матче, но три очка оформить не получается. Два последних матча чемпионата Швейцарии команда завершила вничью с «Винтертуром» (0:0) и «Грассхоппером» (1:1).

Информация для ставок

ПСВ выиграл четыре из пяти последних матчей

выиграл четыре из пяти последних матчей Безвыигрышная серия «Цюриха» насчитывает девять поединков

Три из четырех последних встреч ПСВ завершились результатом ТБ 2.5

завершились результатом 2.5 Восемь из девяти последних игр «Цюриха» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз