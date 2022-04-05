«Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

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вчера, 14:33

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет доступны такие ставки на этот матч: победа «Лейпцига», который считается фаворитом, идет по коэффициенту 1.83, за ничью выставлена цена 3.80, а победу «Аталанты» можно сыграть по котировке 4.40.

Роспись голов представлена с перекосом в пользу результативного исхода: поставить на ТБ (2,5) можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Лейпциг» находится в превосходной форме, имея серию из 10 матчей без поражений – семь побед и три ничьи. Немецкий клуб не принимал участие в предыдущей стадии плей-офф Лиги Европы, где он должен был соперничать с дисквалифицированным «Спартаком» из Москвы.

В родной Бундеслиге «Лейпциг» заметно улучшил турнирное положение, поднявшись на четвертое место рейтинга. А в предыдущем туре национального чемпионата коллектив Доменико Тедеско крупно победил в гостях «Боруссию» Дортмунд.

«Аталанта», в отличие от предстоящего соперника, уже преодолела два этапа плей-офф Лиги Европы. Сначала клуб из Бергамо выбил из турнира «Олимпиакос» (2:1 и 3:0), а затем ему удлоась дважды обыграть «Байер» (3:2 и 1:0).

Вместе с тем подопечные Джанпьеро Гасперини продолжают плохо выступать в итальянском чемпионате. После проигрыша «Наполи» (1:3) в предыдущем туре «Аталанта» рухнула на седьмое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Лейпциг» не проигрывал в 8 последних матчах на своем поле – 5 побед и 3 ничьи

«Аталанта» не проигрывала в 8 из предыдущих 10 гостевых поединков всех турниров

«Лейпциг» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей

Прогноз

«Лейпциг» и «Аталанта» играют в атакующем стиле, стабильно допуская ошибки в защите. Поэтому, советуем рассмотреть пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.