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«Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги Европы (07.04.2022)

вчера, 14:33
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Фонбет доступны такие ставки на этот матч: победа «Лейпцига», который считается фаворитом, идет по коэффициенту 1.83, за ничью выставлена цена 3.80, а победу «Аталанты» можно сыграть по котировке 4.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.934.36
Фонбет 1.80 3.85 4.30
Мелбет 1.84 4.00 4.50
1XBET 1.84 4.00 4.50
BetBoom 1.80 4.00 4.40

Роспись голов представлена с перекосом в пользу результативного исхода: поставить на ТБ(2,5) можно по котировке 1.72, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Лейпциг» находится в превосходной форме, имея серию из 10 матчей без поражений – семь побед и три ничьи. Немецкий клуб не принимал участие в предыдущей стадии плей-офф Лиги Европы, где он должен был соперничать с дисквалифицированным «Спартаком» из Москвы.

В родной Бундеслиге «Лейпциг» заметно улучшил турнирное положение, поднявшись на четвертое место рейтинга. А в предыдущем туре национального чемпионата коллектив Доменико Тедеско крупно победил в гостях «Боруссию» Дортмунд.

«Аталанта», в отличие от предстоящего соперника, уже преодолела два этапа плей-офф Лиги Европы. Сначала клуб из Бергамо выбил из турнира «Олимпиакос» (2:1 и 3:0), а затем ему удлоась дважды обыграть «Байер» (3:2 и 1:0).

Вместе с тем подопечные Джанпьеро Гасперини продолжают плохо выступать в итальянском чемпионате. После проигрыша «Наполи» (1:3) в предыдущем туре «Аталанта» рухнула на седьмое место в турнирной таблице.

Информация для ставок

  • «Лейпциг» не проигрывал в 8 последних матчах на своем поле – 5 побед и 3 ничьи
  • «Аталанта» не проигрывала в 8 из предыдущих 10 гостевых поединков всех турниров
  • «Лейпциг» забивал и пропускал голы в 3 из прошлых 4 матчей

Прогноз

«Лейпциг» и «Аталанта» играют в атакующем стиле, стабильно допуская ошибки в защите. Поэтому, советуем рассмотреть пари на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.63 1.31 2.28 1.68 1.77 2.13
Фонбет 2.20 1.65
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 15:36
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:22
Вообще ничего трудного и невозможного не вижу в очередном лигоевропейском голе со стороны всегда активной и голодной до чужих тылов Аталанты. Которая наверняка охотно ввяжется здесь в открытый футбол с хозяевами, ведь все формальные вопросы о выходе в полуфинал можно уже будет отложить на ответный поединок...Таким образом смело прогнозирую тут проход ставки на ИТБ 2 (0.5) за рабочий коэффициент!
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