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«Ренн» — «Динамо» (Киев). Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

вчера, 16:44
Ренн

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев с форой (-1) можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.7, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 7.2. На ничейный результат дается коэффициент 4.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.444.727.54
Лига Ставок 1.48 4.60 6.80
Мелбет 1.46 4.92 7.70
1XBET 1.46 4.92 7.70

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ренн» неплохо выглядит в нынешнем сезоне и подкрепляет свою грамотную организацию игры результатом. Команда набрала четыре очка в стартовых сражениях в Лиге Европы, обыграв АЕК (2:1) и расписав голевую ничью с «Фенербахче» (2:2), а также в рамках французской Лиги 1 сыграла ничью с одним из лидеров чемпионата «Марселем» (1:1).

«Динамо» неудачно вошло в сезон и продолжает демонстрировать крайне невыразительный футбол. Команда потерпела много поражений, в том числе и от кипрского АЕКа (0:1)в минувшем туре ЛЕ, а в чемпионате Украины лишь с минимальным счетом (1:0) смогла разобраться с аутсайдерами «Львовом» и «Минаем».

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Ренна» насчитывает семь поединков (четыре победы и три ничьих)
  • У «Динамо» шесть поражений в последних восьми матчах
  • Две минувшие очные встречи завершились победой «Динамо» (2:1) и (3:1)
  • Девять из десяти последних игр «Ренна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обеим командам в этой битве придется очень непросто. «Ренн» будет контролировать ход поединка, но не факт, что сможет легко победить. Предлагаем поверить в обмен голами и загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.33 1.35 2.14 1.75 1.67 2.28
Лига Ставок 2.05 1.75 1.62 2.26
Мелбет 2.18 1.80
1XBET 2.18 1.80
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:20
Победа хозяев !
Гость
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