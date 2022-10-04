«Ренн» — «Динамо» (Киев). Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 16:44

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев с форой (-1) можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.7, а в случае победы гостей залетит приятный коэффициент 7.2. На ничейный результат дается коэффициент 4.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают интересный коэффициент 1.75. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.1. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Ренн» неплохо выглядит в нынешнем сезоне и подкрепляет свою грамотную организацию игры результатом. Команда набрала четыре очка в стартовых сражениях в Лиге Европы, обыграв АЕК (2:1) и расписав голевую ничью с «Фенербахче» (2:2), а также в рамках французской Лиги 1 сыграла ничью с одним из лидеров чемпионата «Марселем» (1:1).

«Динамо» неудачно вошло в сезон и продолжает демонстрировать крайне невыразительный футбол. Команда потерпела много поражений, в том числе и от кипрского АЕКа (0:1)в минувшем туре ЛЕ , а в чемпионате Украины лишь с минимальным счетом (1:0) смогла разобраться с аутсайдерами «Львовом» и «Минаем».

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Ренна» насчитывает семь поединков (четыре победы и три ничьих)

У «Динамо» шесть поражений в последних восьми матчах

Две минувшие очные встречи завершились победой «Динамо» (2:1) и (3:1)

Девять из десяти последних игр «Ренна» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обеим командам в этой битве придется очень непросто. «Ренн» будет контролировать ход поединка, но не факт, что сможет легко победить. Предлагаем поверить в обмен голами и загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.