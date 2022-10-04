«Штурм» — «Лацио». Прогноз на матч Лиги Европы (06.10.2022)

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вчера, 16:42

Ставки букмекеров

Без колебаний букмекеры смогли определиться с фаворитом и отдали абсолютное предпочтение «Лацио». Загрузить на гостей предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Штурма» залетит коэффициент 4.76. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.75. букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.1. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Штурм» после унизительного разгрома во втором туре ЛЕ от «Фейеноорда» (0:6) провел два поединка в рамках чемпионата Австрии и набрал максимальное количество зачетных баллов, обыграв сначала «Аустрию» из Люстенау (2:0), а затем «Аустрию» из Вены (3:0).

«Лацио» также был бит в минувшем туре Лиги Европы и пострадал от рук датского «Мидтьюлланда» (1:5). Горевать долго футболистам не пришлось, они сполна компенсировали неудачу двумя красивыми победами в Серии А над «Кремонезе» и «Специей» с одинаковым счетом (4:0).

Информация для ставок

«Штурм» оформил пять побед в последних шести встречах

У «Лацио» четыре победных результата в пяти последних играх

Три из четырех последних поединков и «Штурма» и «Лацио» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Забивная серия «Лацио» составляет восемь матчей

Прогноз

«Лацио» возьмет мяч под свой контроль и будет нагнетать у ворот соперника. Усилий римлян должно хватить для достижения необходимого результата, поэтому предлагаем поставить на успех гостей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.