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«Дечич» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

13 июля 2022, 11:18
Динамо Минск

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи эксперты видят минское «Динамо». Заключить пари на победу гостей компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.11. Шансы «Дечич» одержать викторию оцениваются в 3.40, а ничейный исход играется по котировке 3.35.

Лига Конференций 2022/2023
Дечич
Динамо
Ничья
1 : 2
завершен
14 июля 2022, 21:45
четверг
1 - 1
Первый матч
ПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.80 3.08 2.34
1XBET 3.00 3.05 2.25

Если рассматривать ставки на голы, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Первая встреча соперников, которая состоялась 7 июля в Минске, завершилась в результативную ничью 1:1. «Дечич» быстро открыл счет в поединке, но игроки «Динамо» восстановили паритет еще до перерыва, а во втором тайме команды решили голов не забивать.

«Дечич» — это бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Черногории. За 36 сыгранных матчей команда заработала 56 очков, установив такие показатели успешности: 15 побед, 11 ничьих и 10 поражений.

«Динамо» в текущем розыгрыше Высшей лиги Беларуси провело 13 поединков. Одержав семь побед и четыре ничьи, клуб из Минска набрал 25 баллов и занял промежуточное четвертое место в рейтинге, допустив в чемпионате два поражения.

Информация для ставок

  • В 10 прошлых гостевых матчах всех турниров «Динамо» проиграло только дважды
  • «Дечич» не забивал больше одного гола в 4 последних официальных матчах
  • «Динамо» Минск сыграло на ТБ(2,5) гола в 3 прошлых гостевых поединках

Прогноз

Первая встреча соперников в Минске прошла в равной борьбе с обоюдными моментами. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
13 июля в 18:33
Тяжко Динамикам будет в гостях
Гость
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