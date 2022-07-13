«Дечич» — «Динамо» Минск. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

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13 июля 2022, 11:18

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи эксперты видят минское «Динамо». Заключить пари на победу гостей компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.11. Шансы «Дечич» одержать викторию оцениваются в 3.40, а ничейный исход играется по котировке 3.35.

Если рассматривать ставки на голы, то здесь преимущество на стороне низового исхода. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

Первая встреча соперников, которая состоялась 7 июля в Минске, завершилась в результативную ничью 1:1. «Дечич» быстро открыл счет в поединке, но игроки «Динамо» восстановили паритет еще до перерыва, а во втором тайме команды решили голов не забивать.

«Дечич» — это бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Черногории. За 36 сыгранных матчей команда заработала 56 очков, установив такие показатели успешности: 15 побед, 11 ничьих и 10 поражений.

«Динамо» в текущем розыгрыше Высшей лиги Беларуси провело 13 поединков. Одержав семь побед и четыре ничьи, клуб из Минска набрал 25 баллов и занял промежуточное четвертое место в рейтинге, допустив в чемпионате два поражения.

Информация для ставок

В 10 прошлых гостевых матчах всех турниров «Динамо» проиграло только дважды

«Дечич» не забивал больше одного гола в 4 последних официальных матчах

«Динамо» Минск сыграло на ТБ (2,5) гола в 3 прошлых гостевых поединках

Прогноз

Первая встреча соперников в Минске прошла в равной борьбе с обоюдными моментами. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.