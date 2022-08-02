«КуПС» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

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сегодня, 14:50

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться с абсолютным фаворитом встречи. На победу «Янг Бойза» с форой (-1) принимают ставки по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат порадует коэффициентом 4.55, а победа хозяев принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.75. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.1. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«КуПС» без проблем прошел в минувшей стадии квалификации молдавский «Милсами». Первая игра завершилась голевой ничьей (2:2), а в ответной встрече финский коллектив разгромил соперника на выезде со счетом (4:1). Далее последовала игра чемпионата Финляндии, где «Хака» нанесла неожиданное поражение со счетом (1:2).

«Янг Бойз» оказался намного сильнее «Лиепае», которая была соперником клуба в минувшей стадии квалификации, а победы (1:0) и (3:0) позволили лишь получить дополнительную уверенность в своих силах. Коллектив также спокойно набрал четыре очка в двух последних турах национального чемпионата, обыграв «Сьон» (3:0) и расписав ничью с «Грассхоппером» (1:1).

Информация для ставок

«КуПС» лишь один раз в последних десяти встречах

Беспроигрышная серия «Янг Бойза» насчитывает 15 матчей (девять побед и шесть ничьих)

Четыре минувших поединка с участием «КуПСа» закончились результатом «обе забьют»

«Янг Бойз» сохранил свои ворота в неприкосновенности в четыре из пяти последних играх

Прогноз

Нас ожидает боевой поединок двух неуступчивых команд. Гости более квалифицированы, но и домашний коллектив не отдаст игру без боя. Предлагаем поставить на обмен голами в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.