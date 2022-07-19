«Лиепая» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги конференций (21.07.2022)

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19 июля 2022, 10:55

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в успехе хозяев этой встречи. Поставить на победу «Янг Бойз» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.22, ничья играется за 6.40, а победа «Лиепая» идет по котировке 12.00.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ожидают результативный футбол от команд. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по коэффициенту 1.52, ТМ(2,5) – 2.43.

Форма команд

На предыдущей стадии квалификации Лиги конференций «Лиепая» прошла «Гнилане». После гостевого поражения в Косово (1:2) латвийский клуб не только взял реванш над соперником в ответной встрече в домашних условиях, но и обыграл его с преимуществом в два гола (3:1), заслужив проход в следующий тур отбора.

«Янг Бойз» начинает отборочный цикл турнира с четвертьфинала на правах серебряного призера минувшего сезона чемпионата Швейцарии. Накануне этой встречи клуб из Берна успешно стартовал в Суперлиге, разгромив на домашней арене «Цюрих» (4:0), который стал победителем лиги в прошлом созыве.

Информация для ставок

«Янг Бойз» сыграл на ТБ (2,5) гола в 6 прошлых гостевых матчах

(2,5) гола в 6 прошлых гостевых матчах Ставка ТБ (2,5) гола прошла в 3 из последних 5 домашних матчей «Лиепая»

(2,5) гола прошла в 3 из последних 5 домашних матчей «Лиепая» «Лиепая» не выигрывала в 6 из предыдущих 8 матчей всех турниров

Прогноз