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«Лиепая» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги конференций (21.07.2022)

19 июля 2022, 10:55
Янг Бойз

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены в успехе хозяев этой встречи. Поставить на победу «Янг Бойз» букмекерская компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.22, ничья играется за 6.40, а победа «Лиепая» идет по котировке 12.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle18.886.721.17
Мелбет 8.60 5.60 1.25
1XBET 10.00 6.25 1.20

Анализ линии голов дает понять, что аналитики ожидают результативный футбол от команд. Пари на ТБ(2,5) можно заключить по коэффициенту 1.52, ТМ(2,5) – 2.43.

Форма команд

На предыдущей стадии квалификации Лиги конференций «Лиепая» прошла «Гнилане». После гостевого поражения в Косово (1:2) латвийский клуб не только взял реванш над соперником в ответной встрече в домашних условиях, но и обыграл его с преимуществом в два гола (3:1), заслужив проход в следующий тур отбора.

«Янг Бойз» начинает отборочный цикл турнира с четвертьфинала на правах серебряного призера минувшего сезона чемпионата Швейцарии. Накануне этой встречи клуб из Берна успешно стартовал в Суперлиге, разгромив на домашней арене «Цюрих» (4:0), который стал победителем лиги в прошлом созыве.

Информация для ставок

  • «Янг Бойз» сыграл на ТБ(2,5) гола в 6 прошлых гостевых матчах
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 3 из последних 5 домашних матчей «Лиепая»
  • «Лиепая» не выигрывала в 6 из предыдущих 8 матчей всех турниров

Прогноз

«Янг Бойз» попытается закрыть все вопросы о победителе этой пары в первой игре, сыграв с прицелом на атаку. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.78
Мелбет 2.61 1.38
1XBET 1.33 3.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 июля в 18:39
Победа команды гостей с Европейским гандикапом (1:0) в этом матче.
shlomo
shlomo
19 июля в 13:30
Гости не проиграют этот матч
Гость
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