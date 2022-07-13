СИК – «Флора». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

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13 июля 2022, 10:54

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Лига Ставок опубликованы такие предложения на основные исходы этой встречи: победа СИК играется по коэффициенту 2.85, за ничью выставлена цена 3.30, а победу «Флоры» можно взять по котировке 2.42. Как видим, очевидного фаворита эксперты не определяют.

При этом аналитики считают, что отметку в два забитых гола СИК и «Флора» превысить не смогут. Вариант ТМ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.75, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

7 июля соперники встретились в Эстонии. На домашней арене футболисты «Флоры» добились победы с минимальным счетом (1:0), хотя преимущество хозяев по ходу встречи было тотальным, и разница в счете могла быть больше.

В текущем розыгрыше Высшей лиги Финляндии СИК выступает с переменным успехом. Четыре победы и три ничьи принесли команде суммарно 15 баллов и текущее девятое место в турнирной таблице. Еще в шести встречах чемпионата клуб уступал соперникам, забив за 13 туров только 14 голов.

«Флора», в свою очередь, находится в лидерах турнирной таблицы чемпионата Эстонии. У клуба отсутствуют поражения (16 побед и 2 ничьи), а 50 набранных очков дают возможность опережать второе место на два балла.

Информация для ставок

У «Флоры» нет поражений в 10 прошлых гостевых матчах всех турниров

СИК не выигрывал в 5 из прошлых 7 матчей на своем поле

СИК не побеждал «Флору» в 3 очных противостояниях – ничья и 2 поражения

Прогноз

С учетом статистик личных встреч команд, а также стабильности «Флоры» в гостевых играх, предлагаем поставить на Х2 по коэффициенту 1.40 в букмекерской конторе Лига Ставок.