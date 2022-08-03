«Славия» — «Панатинаикос». Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

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сегодня, 13:56

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном противостоянии букмекеры видят чешский клуб. Поставить на победу «Славии» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6 , а победу «Панатинаикоса» оценили коэффициентом 4.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.79. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Славия» несколько дней назад неожиданно для всех уступила «Градец-Кралове» в первом туре чемпионата Чехии с минимальным счетом (0:1). Несмотря на неудачу, футболисты максимально сконцентрированы на квалификации ЛК и идут к своей цели – групповому этапу. В минувшем раунде был безжалостно бит гибралтарский «Сент-Джозефс» (7:0) и (4:0).

«Панатинаикос» еще не стартовал в официальных матчах нового сезона. Коллектив проводил контрольные встречи, где дважды расписал нулевую ничью с «Волосом» и «Байером», а также оказался чуть сильнее нидерландского «Волендама» (2:1).

Информация для ставок

«Славия» выиграла четыре из шести последних встречи

Беспроигрышная серия «Панатинаикоса» насчитывает шесть игр (три победы и три ничьих)

Четыре из пяти минувших поединков «Славии» завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из семи последних матчей «Панатинаикоса» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гостям крайне важно не проиграть в этой встрече, чтобы остались шансы на попадание в групповой этап Лиги Конференций, но есть сомнения, что им это удастся, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Славии» по интересному коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.