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«Славия» — «Панатинаикос». Прогноз на матч Лиги конференций (04.08.2022)

сегодня, 13:56
Славия (Прага)

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном противостоянии букмекеры видят чешский клуб. Поставить на победу «Славии» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6 , а победу «Панатинаикоса» оценили коэффициентом 4.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.814.65
Лига Ставок 1.81 3.65 4.20
Мелбет 1.77 3.54 4.38

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.79. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Славия» несколько дней назад неожиданно для всех уступила «Градец-Кралове» в первом туре чемпионата Чехии с минимальным счетом (0:1). Несмотря на неудачу, футболисты максимально сконцентрированы на квалификации ЛК и идут к своей цели – групповому этапу. В минувшем раунде был безжалостно бит гибралтарский «Сент-Джозефс» (7:0) и (4:0).

«Панатинаикос» еще не стартовал в официальных матчах нового сезона. Коллектив проводил контрольные встречи, где дважды расписал нулевую ничью с «Волосом» и «Байером», а также оказался чуть сильнее нидерландского «Волендама» (2:1).

Информация для ставок

  • «Славия» выиграла четыре из шести последних встречи
  • Беспроигрышная серия «Панатинаикоса» насчитывает шесть игр (три победы и три ничьих)
  • Четыре из пяти минувших поединков «Славии» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Шесть из семи последних матчей «Панатинаикоса» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Гостям крайне важно не проиграть в этой встрече, чтобы остались шансы на попадание в групповой этап Лиги Конференций, но есть сомнения, что им это удастся, поэтому предлагаем сделать ставку на победу «Славии» по интересному коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.53 1.82 2.02 1.43 2.87
Лига Ставок 2.50 1.49 1.78 1.96 1.42 2.75
Мелбет 1.78 2.04
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:48
Победа команды хозяев поля с форой (0) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 15:02
Славия не проиграет
Гость
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