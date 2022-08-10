«Янг Бойз» — «КуПС». Прогноз на матч Лиги конференций (11.08.2022)

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сегодня, 16:49

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем смогли определиться с абсолютным фаворитом встречи. На победу «Янг Бойза» с форой (-2) принимают ставки по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат порадует коэффициентом 8.1, а сенсационная победа гостей принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 21.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.5. Если кажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 за 2.41. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 2.65.

Форма команд

«Янг Бойз» уверенно разобрался с финнами неделю назад и отправился на выездной поединок с «Базелем» в рамках чемпионата Швейцарии. Поразить ворота принципиального соперника не удалось, игра завершилась нулевой ничьей.

«КуПС» также сразился в местном чемпионате с неуступчивым соперником и расписал домашнюю ничью с «Хонкой» (1:1). Коллектив после 17 поединков продолжает удерживать лидерство в таблице, но опережает ХИК лишь по дополнительным показателям.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Янг Бойза» насчитывает 17 поединков (десять побед и семь ничьих)

У «КуПСа» лишь две победы в последних семи матчах

«Янг Бойз» пропустил всего два гола в минувших десяти встречах

Пять из шести последних игр «КуПСа» закончлись результатом «обе забьют»

Прогноз

Швейцарский коллектив однозначный фаворит встречи и обязан повторно доказывать это на футбольном поле. Верим, что «Янг Бойз» повторно выиграет без никаких проблем, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-2)в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.